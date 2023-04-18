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В «Пари НН» назвали причину, по которой решили расстаться с Горловым

вчера, 17:32

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов назвал причину, по которой клуб решил расстаться с главным тренером Артемом Горловым.

Специалист покинул команду 4 апреля, в этот же день нижегородцев возглавил Сергей Юран.

Мы расстались с Артемом Горловым только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту. Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо относились и хорошо относимся. Считаю, что в ближайшем будущем он станет достаточно большим тренером.

После 23 туров «Пари НН» занимает 13-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:28
С нетерпением буду ждать новаторского, творческого, инновационного подхода к тренерскому учебно-воспитательному процессу товарища Юран С.
Сейчас как по взмаху волшебной палочки из тыквы синтезируется карета в позолоте, с бубенцами на дышле, с вороными пристяжными по краям и новым коренным в нападении...
А может и наоборот, вместо мощной английской кареты, подкатит полудетский потешный возок царевича Алексея Петровича)
В общем Генеральные директора продолжают верить в чудеса.
Чрезвычайно внимательно следим, Юран не даст скучать...
Кстати, а у Равиля Измайлова есть племянник? Играет в футбол, нет...?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:15
Юран сможет вытащить Нижний Новгород...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:08
Юрану тоже ошибки не простят.
t5rqg2n77dtp
t5rqg2n77dtp
вчера в 17:57
Горлов хороший тренер но Юран лучше! Проверим в деле, ждём результат!
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