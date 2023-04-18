В «Пари НН» назвали причину, по которой решили расстаться с Горловым

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов назвал причину, по которой клуб решил расстаться с главным тренером Артемом Горловым.
Специалист покинул команду 4 апреля, в этот же день нижегородцев возглавил Сергей Юран.
Мы расстались с Артемом Горловым только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту. Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо относились и хорошо относимся. Считаю, что в ближайшем будущем он станет достаточно большим тренером.
После 23 туров «Пари НН» занимает 13-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.
Сейчас как по взмаху волшебной палочки из тыквы синтезируется карета в позолоте, с бубенцами на дышле, с вороными пристяжными по краям и новым коренным в нападении...
А может и наоборот, вместо мощной английской кареты, подкатит полудетский потешный возок царевича Алексея Петровича)
В общем Генеральные директора продолжают верить в чудеса.
Чрезвычайно внимательно следим, Юран не даст скучать...
Кстати, а у Равиля Измайлова есть племянник? Играет в футбол, нет...?
Сейчас как по взмаху волшебной палочки из тыквы синтезируется карета в позолоте, с бубенцами на дышле, с вороными пристяжными по краям и новым коренным в нападении...
А может и наоборот, вместо мощной английской кареты, подкатит полудетский потешный возок царевича Алексея Петровича)
В общем Генеральные директора продолжают верить в чудеса.
Чрезвычайно внимательно следим, Юран не даст скучать...
Кстати, а у Равиля Измайлова есть племянник? Играет в футбол, нет...?