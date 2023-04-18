В «Пари НН» назвали причину, по которой решили расстаться с Горловым

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вчера, 17:32

Генеральный директор «Пари НН» назвал причину, по которой клуб решил расстаться с главным тренером .

Специалист покинул команду 4 апреля, в этот же день нижегородцев возглавил Сергей Юран.

Мы расстались с Артемом Горловым только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту. Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо относились и хорошо относимся. Считаю, что в ближайшем будущем он станет достаточно большим тренером.