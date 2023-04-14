С 2011 года ни один тренер не смог отработать во «Фламенго» полный сезон

Бразильский «Фламенго» уволил тренера Витора Перейру спустя несколько недель после начала сезона. Таким образом, клуб продлил любопытную серию отставок, которая берет начало с 2011 года.
С тех пор ни один наставник не смог проработать с командой полный сезон. В течение уже 12 лет начинает кампанию с «Фламенго» один тренер, а заканчивает — другой.
Последним, кто продержался во «Фламенго» весь сезон, был Вандерлей Лушембурго.
Так что ни Химки, ни Кубань, ни Спартак не годятся для сравнений
Так что ни Химки, ни Кубань, ни Спартак не годятся для сравнений