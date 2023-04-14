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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияБразилия. Серия А 2023

С 2011 года ни один тренер не смог отработать во «Фламенго» полный сезон

вчера, 16:50

Бразильский «Фламенго» уволил тренера Витора Перейру спустя несколько недель после начала сезона. Таким образом, клуб продлил любопытную серию отставок, которая берет начало с 2011 года.

С тех пор ни один наставник не смог проработать с командой полный сезон. В течение уже 12 лет начинает кампанию с «Фламенго» один тренер, а заканчивает — другой.

Последним, кто продержался во «Фламенго» весь сезон, был Вандерлей Лушембурго.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 22:23
Хм, но в этот период дважды были чемпионами, один раз - кубок, 2 - суперкубок, и даже либертадорес - дважды. Это не считая прочей шелухи типа чемпионств штата.
Так что ни Химки, ни Кубань, ни Спартак не годятся для сравнений
Giovanny
Giovanny
вчера в 19:47
Нужно со спартаком тренерами меняться.
minai
minai
вчера в 18:58
Эт што. У нас есть Химки.
m9q2qd966nvd
m9q2qd966nvd
вчера в 18:43
Фламенго чем то на наш Спартак похожий, там тренерская чехарда такая же была. В год по два-три тренера менялось.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:20
Одно время в Кубани была такая чехарда... Петреску, Овчинников....
lotsman
lotsman
вчера в 17:16
Никто не может угодить хозяевам клуба.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:57
Что тут сказать - боссы клуба - самодуры.
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