С 2011 года ни один тренер не смог отработать во «Фламенго» полный сезон

1681480207

вчера, 16:50

Бразильский «Фламенго» уволил тренера спустя несколько недель после начала сезона. Таким образом, клуб продлил любопытную серию отставок, которая берет начало с 2011 года.

С тех пор ни один наставник не смог проработать с командой полный сезон. В течение уже 12 лет начинает кампанию с «Фламенго» один тренер, а заканчивает — другой.

Последним, кто продержался во «Фламенго» весь сезон, был .