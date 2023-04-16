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«Герта» уволила Шварца с поста главного тренера. Команду возглавит Дардаи

вчера, 16:57

«Герта» объявила об увольнении Сандро Шварца с поста главного тренера команды.

Также клуб покинут помощники специалиста Волкан Булут и Даниэль Фишер.

Клуб до конца сезона возглавит Паль Дардаи, уже работавший в «Герте» в период с февраля 2015-го по лето 2019 года, а также с января по ноябрь 2021 года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:58
Привет дружище!
Наверное ты и прав, в целом.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:33
Предсказуемо было, как только он возглавил Герту. Или, точнее сказать- её обезглавил...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:32, ред.
Привет, Олег!
Я тебя поправлю- странные "назначения" в расчете на чудо.
За маленький период? Ну, Дружище- это ты хватил! Ему было предоставлено всё, что нужно тренеру для плодотворной работы!!! Но, если у тренера нет элементарных способностей- ему ничего не поможет, а еще, как назло- судьи не помогают!!! А времени у него было немало- с июня, как только, он сбежал из ДИНАМО!
Олег, если говорить о времени, тогда и Йокановичу надо простить- у него ситуация хуже. Ведущие игроки сбежали, усиления не было, еще и руководство всячески мешало работать...
ДСА
ДСА
вчера в 18:59
От вылета это вряд ли спасет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:29
В Герте никто за последнее время не задерживается. Тка что всё предсказуемо.
Giovanny
Giovanny
вчера в 18:27
После РПЛ стал летуном.
sova147
sova147
вчера в 17:21
Теперь наступило время что у нас что за рубежом менять часто тренеров буквально за сезон по нескольку раз.. Ведь это часто бывает не на пользу!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:13
Спасибо.
Да всё как то так и представляю, но пропускаю "золотые, очковые" посты.
Без претензий, но спросил на случай вдруг что то изменилось.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:06
Здравствуйте. Нужно чтобы комментарии были не слишком короткими и не слишком пустыми по содержанию.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:00
Странные увольнения в расчете на чудо.
За маленький период, что может сделать тренер?
Гость
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