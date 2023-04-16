«Герта» уволила Шварца с поста главного тренера. Команду возглавит Дардаи

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вчера, 16:57

«Герта» объявила об увольнении с поста главного тренера команды.

Также клуб покинут помощники специалиста и Даниэль Фишер.

Клуб до конца сезона возглавит , уже работавший в «Герте» в период с февраля 2015-го по лето 2019 года, а также с января по ноябрь 2021 года.