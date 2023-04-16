«Герта» уволила Шварца с поста главного тренера. Команду возглавит Дардаи

«Герта» объявила об увольнении Сандро Шварца с поста главного тренера команды.
Также клуб покинут помощники специалиста Волкан Булут и Даниэль Фишер.
Клуб до конца сезона возглавит Паль Дардаи, уже работавший в «Герте» в период с февраля 2015-го по лето 2019 года, а также с января по ноябрь 2021 года.
Я тебя поправлю- странные "назначения" в расчете на чудо.
За маленький период? Ну, Дружище- это ты хватил! Ему было предоставлено всё, что нужно тренеру для плодотворной работы!!! Но, если у тренера нет элементарных способностей- ему ничего не поможет, а еще, как назло- судьи не помогают!!! А времени у него было немало- с июня, как только, он сбежал из ДИНАМО!
Олег, если говорить о времени, тогда и Йокановичу надо простить- у него ситуация хуже. Ведущие игроки сбежали, усиления не было, еще и руководство всячески мешало работать...
Я тебя поправлю- странные "назначения" в расчете на чудо.
За маленький период? Ну, Дружище- это ты хватил! Ему было предоставлено всё, что нужно тренеру для плодотворной работы!!! Но, если у тренера нет элементарных способностей- ему ничего не поможет, а еще, как назло- судьи не помогают!!! А времени у него было немало- с июня, как только, он сбежал из ДИНАМО!
Олег, если говорить о времени, тогда и Йокановичу надо простить- у него ситуация хуже. Ведущие игроки сбежали, усиления не было, еще и руководство всячески мешало работать...