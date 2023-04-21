Арбитр и судьи VAR матча «Оренбург» — «Локо» будут ограничены в назначениях

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вчера, 15:55

Глава департамента судейства РФС сообщил, что главный арбитр матча 23‑го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом» (1:4) будет ограничен в назначениях на ближайшие туры чемпионата России.

Ранее ЭСК РФС единогласно решила, что первый гол москвичей нельзя было засчитывать из-за офсайда. Также ошибочно был назначен пенальти в ворота хозяев в начале второго тайма.