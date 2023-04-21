Арбитр и судьи VAR матча «Оренбург» — «Локо» будут ограничены в назначениях

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что главный арбитр матча 23‑го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом» (1:4) Василий Казарцев будет ограничен в назначениях на ближайшие туры чемпионата России.
Ранее ЭСК РФС единогласно решила, что первый гол москвичей нельзя было засчитывать из-за офсайда. Также ошибочно был назначен пенальти в ворота хозяев в начале второго тайма.
Ошибки в матче «Оренбург» — «Локомотив» очень разные. Первая ситуация довольно редкая для нашего чемпионата и на поле могла восприниматься как контролируемая игра. Сейчас очевидно, что это VAR‑вмешательство и отмена гола из‑за положения вне игры. Решение ЭСК по данному вопросу было единогласным, и печально, что Казарцева не пригласили к монитору, чтобы он ещё раз оценил эпизод.
Разглядеть симуляцию, которую практически идеально исполнил игрок «Локомотива», из позиции, которую занимал судья, было очень сложно. При этом VAR имел все необходимые ракурсы для того, чтобы определить, что именно нападающий является инициатором контакта. Как мне показалось, у игроков и тренеров первоначально также не было сомнений в верности первоначального решения арбитра.
Как бы то ни было, мы имеем две неисправленных ключевых ошибки. И Казарцев, и (арбитры) VAR в связи с этим будут ограничены в назначениях на ближайшие туры.