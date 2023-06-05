Два российских клуба интересуются экс-футболистом «Реала»

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вчера, 22:38

Агент полузащитника «Америки» Гелу Родригес подтвердил интерес к игроку со стороны клубов РПЛ .

Ранее в СМИ появилась информация о том, что испанец якобы не против переезда в Россию, а его зарплата в случае трансфера может составить около 2 млн евро.

Да, это правда. Есть два российских клуба, которые очень заинтересованы в моём клиенте.

Фидальго — воспитанник системы «Реала». За основную команду мадридцев он провёл один матч, выступая в основном за «Кастилью». Также хавбек играл за «Райо Махадаонду» и «Кастельон».

В текущем сезоне на счету футболиста 41 матч в составе «Америки», 3 гола и 8 результативных передач.