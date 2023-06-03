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Абаскаль сообщил Николсону, что не рассчитывает на него

вчера, 23:09

Нападающий Шамар Николсон может покинуть «Спартак».

По данным источника, главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль сообщил форварду, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Кроме того, руководство «Спартака» уже предложило Николсону искать новую команду.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:57
а Абаскалю еще не сообщили, что на него не рассчитывают в следующем сезоне?))))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:20
Правильно! Пора Спартаку начинать избавляться от балласта.
Но если в следующем году Спартак не станет чемпионом,
то балластом станет сам Абаскаль.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:20
Всем понятно....Если бы не Шамар серебро было бы у Абаскаля....

Вовремя определить виноватого в весеннем провале - залог успеха в будущем..))
albucid
albucid
сегодня в 01:51
Не за то хватаетесь, графиня!
Абаскаль может десять раз перелопатить состав, но руководимая им команда продолжит играть всё в такой же тупой и беспонтовый футбол. Игроки будут всё больше деградировать, а о трофеях можно даже не мечтать.
Спартаку следует начинать с назначения профессионального тренера, который хоть чего-то добился на этом поприще.
makkie
makkie
сегодня в 00:03
Думаю, летом уйдёт не только Шамар, но и Мозес с Рыбусом.
ABir
ABir
вчера в 23:35
Честно и по-мужски
drug01
drug01
вчера в 23:30
Спартак уже начал подготовку к новому сезону!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:26
Там ещё штуки четыре на выход надо отправлять...
Loko57
Loko57
вчера в 23:22
Давно пора было это сделать.
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