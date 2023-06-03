Абаскаль сообщил Николсону, что не рассчитывает на него

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вчера, 23:09

Нападающий может покинуть «Спартак».

По данным источника, главный тренер «красно-белых» сообщил форварду, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Кроме того, руководство «Спартака» уже предложило Николсону искать новую команду.