Нападающий Шамар Николсон может покинуть «Спартак».
По данным источника, главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль сообщил форварду, что не рассчитывает на него в новом сезоне.
Кроме того, руководство «Спартака» уже предложило Николсону искать новую команду.
Абаскаль может десять раз перелопатить состав, но руководимая им команда продолжит играть всё в такой же тупой и беспонтовый футбол. Игроки будут всё больше деградировать, а о трофеях можно даже не мечтать.
Спартаку следует начинать с назначения профессионального тренера, который хоть чего-то добился на этом поприще.
Абаскаль может десять раз перелопатить состав, но руководимая им команда продолжит играть всё в такой же тупой и беспонтовый футбол. Игроки будут всё больше деградировать, а о трофеях можно даже не мечтать.
Спартаку следует начинать с назначения профессионального тренера, который хоть чего-то добился на этом поприще.