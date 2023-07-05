«Интер» договорился об аренде полузащитника «Сассуоло»

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вчера, 08:45

Полузащитник перейдет из «Сассуоло» в «Интер».

Коллектив из Милана арендует игрока на год, в договоре будет прописано обязательство выкупа за 26-27 миллионов евро.

«Сассуоло» также получит нападающего , стоимость которого составляет 8 миллионов евро.

Известно, что «Интер» хочет приобрести защитника.