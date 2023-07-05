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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2022/2023

«Интер» договорился об аренде полузащитника «Сассуоло»

вчера, 08:45

Полузащитник Давиде Фраттези перейдет из «Сассуоло» в «Интер».

Коллектив из Милана арендует игрока на год, в договоре будет прописано обязательство выкупа за 26-27 миллионов евро.

«Сассуоло» также получит нападающего Самуэле Мулаттиери, стоимость которого составляет 8 миллионов евро.

Известно, что «Интер» хочет приобрести защитника.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:44
А вот это уже шикарная новость для болельщиков нерадзурри!!! Воспитанник римских клубов отлично раскрылся в Сассуоло и прошедший сезон вообще стал пока что лучшим в карьере Давиде! Отличная замена ушедшему Брозовичу, молодой, перспективный, уже с хорошим опытом, и уже игрок национальной сборной Италии! Думаю связка Давиде Фраттези и Никола Барела будет шикарной!
Милан очень хотел подписать этого игрока на замену ушедшему в Ньюкасл Тонали, но Интер оказался проворнее!
Sadjon
Sadjon
вчера в 09:43
Отличный трансфер для Интера, удачи ему......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:57
Бартер в особом ходу в нынешнем футболе...
Гость
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