«Интер» договорился об аренде полузащитника «Сассуоло»

Полузащитник Давиде Фраттези перейдет из «Сассуоло» в «Интер».
Коллектив из Милана арендует игрока на год, в договоре будет прописано обязательство выкупа за 26-27 миллионов евро.
«Сассуоло» также получит нападающего Самуэле Мулаттиери, стоимость которого составляет 8 миллионов евро.
Известно, что «Интер» хочет приобрести защитника.
Милан очень хотел подписать этого игрока на замену ушедшему в Ньюкасл Тонали, но Интер оказался проворнее!
Милан очень хотел подписать этого игрока на замену ушедшему в Ньюкасл Тонали, но Интер оказался проворнее!