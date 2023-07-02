«Ньюкасл» хочет усилиться игроками «Челси» и «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» планирует взять в аренду полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса и хавбека «Челси» Конора Галлахера.
Футболисты получают мало игровой практики в своих командах, «сороки» намерены этим воспользоваться.
«Ньюкасл» также интересуется защитником «Саутгемптона» Валентино Ливраменто, но «святые» просят за игрока более 30 миллионов евро, «сороки» не готовы столько заплатить.
Галлахер тоже нормальный игрок, в Кристал Пэласе играл отлично, пахал как конь, но в Челси выходил от случая к случаю....да и судить об игроке по выступлениям за Челси последних лет нет смысла....
Эдди Хау покупает британцев с бойцовским характером, это хорошо для клуба
Галлахер тоже нормальный игрок, в Кристал Пэласе играл отлично, пахал как конь, но в Челси выходил от случая к случаю....да и судить об игроке по выступлениям за Челси последних лет нет смысла....
Эдди Хау покупает британцев с бойцовским характером, это хорошо для клуба