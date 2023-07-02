«Ньюкасл» хочет усилиться игроками «Челси» и «Манчестер Сити»

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вчера, 22:22

«Ньюкасл» планирует взять в аренду полузащитника «Манчестер Сити» и хавбека «Челси» .

Футболисты получают мало игровой практики в своих командах, «сороки» намерены этим воспользоваться.

«Ньюкасл» также интересуется защитником «Саутгемптона» , но «святые» просят за игрока более 30 миллионов евро, «сороки» не готовы столько заплатить.