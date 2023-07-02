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«Ньюкасл» хочет усилиться игроками «Челси» и «Манчестер Сити»

вчера, 22:22

«Ньюкасл» планирует взять в аренду полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса и хавбека «Челси» Конора Галлахера.

Футболисты получают мало игровой практики в своих командах, «сороки» намерены этим воспользоваться.

«Ньюкасл» также интересуется защитником «Саутгемптона» Валентино Ливраменто, но «святые» просят за игрока более 30 миллионов евро, «сороки» не готовы столько заплатить.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:32
медленно, но неуклонно сорока трансформируется в мощного дракона
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:56
Отличный ход со стороны сорок. Если Филлипс наберет игровую форму , то ээто просто монстр опорнрй зоны, настоящий боец, жесткий но не безбашенный что вроде легендарного для соррк Джо Бартона.
Галлахер тоже нормальный игрок, в Кристал Пэласе играл отлично, пахал как конь, но в Челси выходил от случая к случаю....да и судить об игроке по выступлениям за Челси последних лет нет смысла....
Эдди Хау покупает британцев с бойцовским характером, это хорошо для клуба
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:44
Деньги у Ньюкасла есть, могут себе позволить.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 03:45
Зажалися тридцать лямов,что для них такое тридцать лямов,когда люди нужны,и еще в лч играть надо будет!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:22
Если Ньюкасл усилится, то будет представлять ещё большую силу в АПЛ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:06
Хорошее желание и выполнимое.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:49
Я даже не знал что такие игроки есть в Челси и Сити !
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:46
У Челси распродажа , можно пользоваться бестолковой работой руководством клуба.
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