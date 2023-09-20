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Меньян смог избежать травмы

вчера, 13:27
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Голкипер «Милана» Мик Меньян не смог доиграть матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (0:0), он покинул поле на 79-й минуте.

Футболист получил растяжение мышц левого бедра. МРТ не выявило более серьезных повреждений у игрока.

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик также не смог доиграть поединок, но оказалось, что причиной стала судорога.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:07
Ну по классике, 3 сезон подряд Майк осенью выбывает на неопределенный период. Вчера умудрился получить травму стоя! Потому что работы не было толком.
Будем надеяться, что правда растяжение и через пару недель вернется.
Майку всего 28 лет, для вратаря - это вообще "не возраст". Надеюсь, что удастся снизить травматичность Меньяна, и мы увидим множество его ярких матчей на долгие годы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:09
Можно было предположить, ведь он, хоть и попросил замену, ушёл с поля бодрячком, с серьёзной травмой так не получится.
Ванечка
Ванечка
вчера в 13:47
Хорошо что отделались легким испугом.... здоровья.
Гость
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