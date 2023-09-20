Меньян смог избежать травмы

Голкипер «Милана» Мик Меньян не смог доиграть матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (0:0), он покинул поле на 79-й минуте.
Футболист получил растяжение мышц левого бедра. МРТ не выявило более серьезных повреждений у игрока.
Полузащитник Рубен Лофтус-Чик также не смог доиграть поединок, но оказалось, что причиной стала судорога.
Будем надеяться, что правда растяжение и через пару недель вернется.
Майку всего 28 лет, для вратаря - это вообще "не возраст". Надеюсь, что удастся снизить травматичность Меньяна, и мы увидим множество его ярких матчей на долгие годы.
Будем надеяться, что правда растяжение и через пару недель вернется.
Майку всего 28 лет, для вратаря - это вообще "не возраст". Надеюсь, что удастся снизить травматичность Меньяна, и мы увидим множество его ярких матчей на долгие годы.