Меньян смог избежать травмы

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вчера, 13:27

Голкипер «Милана» не смог доиграть матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (0:0), он покинул поле на 79-й минуте.

Футболист получил растяжение мышц левого бедра. МРТ не выявило более серьезных повреждений у игрока.

Полузащитник также не смог доиграть поединок, но оказалось, что причиной стала судорога.