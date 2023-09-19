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Вратарь «Милана» получил травму в матче против «Ньюкасла»

вчера, 22:22
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Вратарь «Милана» Мик Меньян получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Голкипер не смог продолжить игру на 79-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Марко Спортьелло.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 22:46
Надеюсь что это не так серьёзно.
В любом случае пожелаю скорейшего выздоровления.
Гость
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