Вратарь «Милана» получил травму в матче против «Ньюкасла»

Вратарь «Милана» Мик Меньян получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла».
Голкипер не смог продолжить игру на 79-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Марко Спортьелло.
|Милан0 : 0Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
Вратарь «Милана» Мик Меньян получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла».
Голкипер не смог продолжить игру на 79-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Марко Спортьелло.
В любом случае пожелаю скорейшего выздоровления.
В любом случае пожелаю скорейшего выздоровления.