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Французский клуб хотел приобрести полузащитника «Краснодара»

вчера, 13:02

«Ницца» делала официальное предложение по полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову. Французы предлагали за россиянина 3 миллиона евро. «Краснодар» посчитал, что данная цена слишком мала.

Также сообщается, что официального предложения от «Лиона» не было.

Черников является воспитанников «Краснодара». В текущем сезоне на счету игрока: 12 матчей, 1 гол и 3 жёлтых карточки. Контракт полузащитника с «Краснодаром» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро.

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