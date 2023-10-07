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В Дубае появится первый в мире тематический парк «Реала»

вчера, 09:26

Президент «Реала» Флорентино Перес и генеральный директор корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая (DCTCM) Иссам Казим подписали соглашение о глобальном партнёрстве.

Целью сотрудничества является создание новых возможностей роста для обеих организаций и превращение города в ОАЭ в первое официальное направление для клуба.

В рамках партнёрства в крупнейшем на Ближнем Востоке развлекательном комплексе Dubai Parks and Resorts будет создан тематический парк «Реала» — первый в мире, посвящённый мадридскому клубу. Будут представлены аттракционы, связанные со «сливочными», музей, футбольные матчи, а также широкий выбор ресторанов и коммерческих площадей, где будет продаваться официальная продукция «Реала».

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6mhytkwgsyyc
6mhytkwgsyyc
вчера в 09:51
Лучший в мире клуб это явно заслужил
Гость
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