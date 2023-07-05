Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольные достопримечательностиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Арсенал» установит памятник Венгеру

вчера, 20:25

«Арсенал» собирается установить памятник бывшему тренеру клуба Арсену Венгеру возле стадиона «Эмирейтс» к 20-летию победного сезона «канониров».

В сезоне 2003/04 команда стала чемпионом Англии, не потерпев ни одного поражения в турнире за весь сезон.

Сообщается, что Венгер посетит церемонию открытия вместе со своей семьёй, друзьями и игроками из чемпионского состава лондонцев.

Возле домашнего стадиона «Арсенала» уже установлены статуи Денниса Бергкампа, Тони Адамса, Тьерри Анри и Герберта Чепмена.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Манчестере появился мурал с изображением Грилиша
30 мая Фото
В Сантосе открыли мавзолей Пеле
16 мая
Выставка, посвящённая 100-летнему юбилею «Динамо», продлится до конца весны
18 апреля
«Динамо» откроет флагманский магазин в московском ГУМе
13 апреля
«Месси выиграл битву статуй». Фанаты оценили новую скульптуру в честь Лео
28 марта Фото
В Испании представили бюст Марадоны. Диего похож на Сталлоне
03 августа 2022 Фото
Сортировать
Все комментарии
ars14
ars14
вчера в 21:36
Венгер не просто был тренером Арсенала, он олицетворяет целую эпоху канониров, и достаточно таки успешную эпоху!
Squirrel96
Squirrel96 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:24
Спасибо, исправлено
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 21:12
Сезон 2003/24 конечно угарно 🤣, но лучше исправьте.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:53
Венгер заслужил эту честь
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:40
Заслуженно! Венгер многое дал клубу,и многое сделал для клуба!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 