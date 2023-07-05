«Арсенал» установит памятник Венгеру

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вчера, 20:25

«Арсенал» собирается установить памятник бывшему тренеру клуба возле стадиона «Эмирейтс» к 20-летию победного сезона «канониров».

В сезоне 2003/04 команда стала чемпионом Англии, не потерпев ни одного поражения в турнире за весь сезон.

Сообщается, что Венгер посетит церемонию открытия вместе со своей семьёй, друзьями и игроками из чемпионского состава лондонцев.

Возле домашнего стадиона «Арсенала» уже установлены статуи Денниса Бергкампа, Тони Адамса, Тьерри Анри и Герберта Чепмена.