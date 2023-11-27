«Милан» начал переговоры с защитником «Арсенала»

В зимнее трансферное окно «Милан» хочет подписать защитника «Арсенала» и сборной Польши Якуба Кивиора. Игрок намерен покинуть Лондон. Агент Кивиора прибыл в Италию, чтобы провести переговоры с «Миланом».
23-летний поляк перешёл в «Арсенал» зимой 2023 года. Его соглашение рассчитано до лета 2028 года. В текущем сезоне Кивиор провёл 8 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 25 миллионов евро.
Напомним, в матче 13-го тура Серии А «Милан» обыграл «Фиорентину».
там трансферы выбирает гусь на рандом что ли?
там трансферы выбирает гусь на рандом что ли?