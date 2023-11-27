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«Милан» начал переговоры с защитником «Арсенала»

сегодня, 11:34

В зимнее трансферное окно «Милан» хочет подписать защитника «Арсенала» и сборной Польши Якуба Кивиора. Игрок намерен покинуть Лондон. Агент Кивиора прибыл в Италию, чтобы провести переговоры с «Миланом».

23-летний поляк перешёл в «Арсенал» зимой 2023 года. Его соглашение рассчитано до лета 2028 года. В текущем сезоне Кивиор провёл 8 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 25 миллионов евро.

Напомним, в матче 13-го тура Серии А «Милан» обыграл «Фиорентину».

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 15:23
Американцы внедрили систему Moneyball, которая математически высчитывает оптимальные трансферы с учетом бюджета. Эта штука очень популярна в бейсболе и баскетболе, вот они и притащили ее в Милан. Чтобы понять идею, можно глянуть одноименный фильм с Бредом Питтом. Поглядим, что из этого получится.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 13:46
странное усиление Милана
там трансферы выбирает гусь на рандом что ли?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:56
Ну думаю что канонирам он то же нужен.... посмотрим что в итоге получится
Гость
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