«Милан» начал переговоры с защитником «Арсенала»

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сегодня, 11:34

В зимнее трансферное окно «Милан» хочет подписать защитника «Арсенала» и сборной Польши . Игрок намерен покинуть Лондон. Агент Кивиора прибыл в Италию, чтобы провести переговоры с «Миланом».

23-летний поляк перешёл в «Арсенал» зимой 2023 года. Его соглашение рассчитано до лета 2028 года. В текущем сезоне Кивиор провёл 8 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 25 миллионов евро.

Напомним, в матче 13-го тура Серии А «Милан» обыграл «Фиорентину».