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«Челси» определился с главной целью на зимнее трансферное окно

сегодня, 09:49

«Челси» приложит максимум усилий, чтобы приобрести в ближайшее трансферное окно нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена. Сам игрок согласен переехать в Лондон. Единственное, что может помешать сделке — высокая трансферная стоимость нигерийца.

Контракт Осимхена с «Наполи» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету форварда 11 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, в которых он забил 6 мячей и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 120 миллионов евро.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 14:47
у Челси не такого слово дорогой.Есть слово нужный.Им надо будет, они еще миллиард на трансферы кинут,как нечего делать
112910415
112910415
сегодня в 12:03
чай не разорятся
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:46, ред.
Высокая стоимость нигерийца ? Это для Бойли чтоль высокая ?

Мда..., дело - дрянь. После последних ТО, видать жена Кэти секретер с наличкой закрыла, да замки поменяла...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:52
Губа не дура у британцев... Молодой, но дорогой нападающий...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:50
Кусок лакомый, но очень доргой.
Гость
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