«Челси» определился с главной целью на зимнее трансферное окно

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сегодня, 09:49

«Челси» приложит максимум усилий, чтобы приобрести в ближайшее трансферное окно нападающего «Наполи» и сборной Нигерии . Сам игрок согласен переехать в Лондон. Единственное, что может помешать сделке — высокая трансферная стоимость нигерийца.

Контракт Осимхена с «Наполи» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету форварда 11 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, в которых он забил 6 мячей и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 120 миллионов евро.