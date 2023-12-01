Вратарь «Гента» получил жуткую травму

Голкипер «Гента» Поль Нарди получил открытый перелом голеностопа в матче 5-го тура Лиги конференций против «Зари», выполняя удар от ворот. Это произошло на 65-й минуте матче, который бельгийский клуб выиграл со счётом 4:1. Нарди увезли со стадиона в машине скорой помощи. Место в воротах занял Дави Руф. Победа в этом матче позволила «Генту» завоевать путёвку в плей-офф.
Нарди выступает за «Гент» с сентября 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне 29-летний француз провёл 13 матчей в чемпионате Бельгии и Лиге конференций, пропустил 16 мячей и 2 матча отыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.
Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебурк прокомментировал травму Нарди.
Мы рады, что выиграли этот матч и снова вышли в плей-офф, но после случившегося всё это отходит на второй план. Нет ни эйфории, ни радости. Все понимают, что произошло. Это ужасно. Нога, которая ломается без контакта, без удара. Никогда такого не видел с тех пор, как занимаюсь футболом…
Нарди — суперпрофессионал, который живёт ради своего спорта, который работает над своим телом. У него огромный талант. Мысли команды, персонала, всех в команде — с Полем. Для него это новый вызов. Боюсь, что он выбыл надолго и больше не будет играть в этом сезоне.