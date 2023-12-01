Вратарь «Гента» получил жуткую травму

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сегодня, 11:56

Голкипер «Гента» получил открытый перелом голеностопа в матче 5-го тура Лиги конференций против «Зари», выполняя удар от ворот. Это произошло на 65-й минуте матче, который бельгийский клуб выиграл со счётом 4:1. Нарди увезли со стадиона в машине скорой помощи. Место в воротах занял . Победа в этом матче позволила «Генту» завоевать путёвку в плей-офф.

Нарди выступает за «Гент» с сентября 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне 29-летний француз провёл 13 матчей в чемпионате Бельгии и Лиге конференций, пропустил 16 мячей и 2 матча отыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

Главный тренер «Гента» прокомментировал травму Нарди.