Немецкий арбитр Брых получил разрыв крестообразных связок

Арбитр из Германии Феликс Брых получил разрыв крестообразных связок, во вторник он успешно перенёс операцию на колене.
Рефери получил травму в субботу в первом тайме матча 12-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Штутгартом». Несмотря на это, он продолжил работать до перерыва, но затем по совету врачей был вынужден покинуть поле, его заменил резервный судья Патрик Швенгерс. Игра также стала 344-й для арбитра в Бундеслиге, таким образом он повторил рекорд Вольфганга Штарка.
Скорейшего выздоровления.
Что то не очень приятное припоминается за этого Брыха...
Небось пакостил россиянам? Кто помнит?
Скорейшего выздоровления.
Что то не очень приятное припоминается за этого Брыха...
Небось пакостил россиянам? Кто помнит?