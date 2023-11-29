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Немецкий арбитр Брых получил разрыв крестообразных связок

сегодня, 14:39

Арбитр из Германии Феликс Брых получил разрыв крестообразных связок, во вторник он успешно перенёс операцию на колене.

Рефери получил травму в субботу в первом тайме матча 12-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Штутгартом». Несмотря на это, он продолжил работать до перерыва, но затем по совету врачей был вынужден покинуть поле, его заменил резервный судья Патрик Швенгерс. Игра также стала 344-й для арбитра в Бундеслиге, таким образом он повторил рекорд Вольфганга Штарка.

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Перевод с Dfb.de
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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
сегодня в 18:13, ред.
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    сегодня в 16:25
    Брых-прых и связок нет.. Бывает..
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 15:26
    В таком возрасте и такая травма... здоровья ему.
    f2b95u7y2ukv
    f2b95u7y2ukv
    сегодня в 15:10
    Может уже пора уже ему и заканчивать с судейством. Ну или только на ВАРе сидеть
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 15:02
    "И на старуху бывает проруха"
    Скорейшего выздоровления.
    Что то не очень приятное припоминается за этого Брыха...
    Небось пакостил россиянам? Кто помнит?
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:49
    Арбитры тоже получают травмы???
    Гость
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