Немецкий арбитр Брых получил разрыв крестообразных связок

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сегодня, 14:39

Арбитр из Германии получил разрыв крестообразных связок, во вторник он успешно перенёс операцию на колене.

Рефери получил травму в субботу в первом тайме матча 12-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Штутгартом». Несмотря на это, он продолжил работать до перерыва, но затем по совету врачей был вынужден покинуть поле, его заменил резервный судья Патрик Швенгерс. Игра также стала 344-й для арбитра в Бундеслиге, таким образом он повторил рекорд Вольфганга Штарка.