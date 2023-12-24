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Сака извинился перед Цимикасом, получившим перелом ключицы

сегодня, 15:18
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Вингер «Арсенала» Букайо Сака принёс извинения защитнику «Ливерпуля» Константиносу Цимикасу после столкновения в матче 18-го тура АПЛ (1:1).

В результате борьбы за мяч грек влетел в главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа и неудачно приземлился на газон. В итоге футболист получил перелом ключицы.

После игры Сака сказал:

Я слышал, что он попал в больницу, поэтому, очевидно, хочу извиниться перед ним. Я, конечно, не хотел этого.

Я находился с ним плечом к плечу. Момента не видел, но он, должно быть, сильно упал, я также не видел, что он врезался в Юргена Клоппа. Я был сосредоточен на том, чтобы бежать вперёд, потому что не считал, что нарушил правила. Вот моё мнение.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:30
очень правильно, что извинился
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:31
Вопрос ради интереса.
Протон постоянно удаляет мои комментария из лучших, ладно пусть они ему не нравятся, это его дело, но вот почему его нельзя убрать если не нравиться, даже если у него не набрано 5 лайков?
Может вы блокировку ему поставили, так как он постоянно обращался, что его убирают?
Почему пользователи не в равных условиях?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:31
Извинение - правильный поступок , нормального человека. Цимикасу - скорейшего выздоровления.
Гость
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