Сака извинился перед Цимикасом, получившим перелом ключицы

Вингер «Арсенала» Букайо Сака принёс извинения защитнику «Ливерпуля» Константиносу Цимикасу после столкновения в матче 18-го тура АПЛ (1:1).
В результате борьбы за мяч грек влетел в главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа и неудачно приземлился на газон. В итоге футболист получил перелом ключицы.
После игры Сака сказал:
Я слышал, что он попал в больницу, поэтому, очевидно, хочу извиниться перед ним. Я, конечно, не хотел этого.
Я находился с ним плечом к плечу. Момента не видел, но он, должно быть, сильно упал, я также не видел, что он врезался в Юргена Клоппа. Я был сосредоточен на том, чтобы бежать вперёд, потому что не считал, что нарушил правила. Вот моё мнение.
Протон постоянно удаляет мои комментария из лучших, ладно пусть они ему не нравятся, это его дело, но вот почему его нельзя убрать если не нравиться, даже если у него не набрано 5 лайков?
Может вы блокировку ему поставили, так как он постоянно обращался, что его убирают?
Почему пользователи не в равных условиях?
Протон постоянно удаляет мои комментария из лучших, ладно пусть они ему не нравятся, это его дело, но вот почему его нельзя убрать если не нравиться, даже если у него не набрано 5 лайков?
Может вы блокировку ему поставили, так как он постоянно обращался, что его убирают?
Почему пользователи не в равных условиях?