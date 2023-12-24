Сака извинился перед Цимикасом, получившим перелом ключицы

Вингер «Арсенала» принёс извинения защитнику «Ливерпуля» после столкновения в матче 18-го тура АПЛ (1:1).

В результате борьбы за мяч грек влетел в главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа и неудачно приземлился на газон. В итоге футболист получил перелом ключицы.

После игры Сака сказал:

Я слышал, что он попал в больницу, поэтому, очевидно, хочу извиниться перед ним. Я, конечно, не хотел этого.

Я находился с ним плечом к плечу. Момента не видел, но он, должно быть, сильно упал, я также не видел, что он врезался в Юргена Клоппа. Я был сосредоточен на том, чтобы бежать вперёд, потому что не считал, что нарушил правила. Вот моё мнение.