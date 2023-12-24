Защитник «Ливерпуля» Цимикас выбыл на долгий срок

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сегодня, 10:34

Защитник «Ливерпуля» и сборной Греции получил перелом ключицы в матче 18-го тура АПЛ против «Арсенала». Об этом сообщил главный тренер «мерсисайдцев» . Сообщается, что игрок может пропустить до шести недель.

Цимикас перебрался в «Ливерпуль» из «Олимпиакоса» летом 2020 года. Его контракт действует до лета 2027 года. В текущем сезоне левый защитник сыграл 17 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего грека в 22 миллиона евро.

Ранее травму получил другой левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.