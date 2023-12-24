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Защитник «Ливерпуля» Цимикас выбыл на долгий срок

сегодня, 10:34
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» и сборной Греции Константинос Цимикас получил перелом ключицы в матче 18-го тура АПЛ против «Арсенала». Об этом сообщил главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп. Сообщается, что игрок может пропустить до шести недель.

Цимикас перебрался в «Ливерпуль» из «Олимпиакоса» летом 2020 года. Его контракт действует до лета 2027 года. В текущем сезоне левый защитник сыграл 17 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего грека в 22 миллиона евро.

Ранее травму получил другой левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:36
Винью надо брать, причем срочно. Больших денег за него не возьмут, если не зайдет, то и не страшно, к тому времени Цим оправится
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 10:46
Здоровья греческому скаузеру. Сразу два топа с левого фланга выбыли на длительный срок.
Вещий
Вещий
сегодня в 10:37
Наверное пропустит намного больше.... серьезная травма. Здоровья ему.
Гость
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