Защитник «Ливерпуля» Цимикас выбыл на долгий срок

Защитник «Ливерпуля» и сборной Греции Константинос Цимикас получил перелом ключицы в матче 18-го тура АПЛ против «Арсенала». Об этом сообщил главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп. Сообщается, что игрок может пропустить до шести недель.
Цимикас перебрался в «Ливерпуль» из «Олимпиакоса» летом 2020 года. Его контракт действует до лета 2027 года. В текущем сезоне левый защитник сыграл 17 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего грека в 22 миллиона евро.
Ранее травму получил другой левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.