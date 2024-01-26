В МЛС заблокировали переход нападающего сборной США в «Спартак»

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сегодня, 09:47

В МЛС заблокировали трансфер нападающего «Далласа» и сборной США в «Спартак». Об этом сообщил представитель футболиста Мануэль Бланко.

Да, всё верно. Лига приняла решение заблокировать трансфер из-за коммерческих рисков, связанных с переговорами с командами из России.

Ранее сообщалось, что «Даллас» и Ферррейра были готовы на переход в «Спартак».

23-летний нападающий является воспитанником «Далласа». В прошедшем сезоне он провёл 34 матча, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает американца колумбийского происхождения в 9 миллионов евро.