В «Америке» сообщили о переговорах с «Зенитом» по трансферу Фидальго

Вице-президент «Америки» Сантьяго Баньос сообщил о переговорах с «Зенитом» по поводу перехода полузащитника Альваро Фидальго.
Мы ведём переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго.
Экс-футболист мадридского «Реала» выступает за мексиканскую команду с 2021 года.
Медведеву просто спокойней что ли когда у Семака 4 состава???
А смысл....коль он выпускает не более 11-ти игроков....
И всё равно "летит" Балтике и Оренбургу....
Медведеву просто спокойней что ли когда у Семака 4 состава???
А смысл....коль он выпускает не более 11-ти игроков....
И всё равно "летит" Балтике и Оренбургу....