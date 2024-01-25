В «Америке» сообщили о переговорах с «Зенитом» по трансферу Фидальго

1706201789

вчера, 19:56

Вице-президент «Америки» Сантьяго Баньос сообщил о переговорах с «Зенитом» по поводу перехода полузащитника .

Мы ведём переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго.

Экс-футболист мадридского «Реала» выступает за мексиканскую команду с 2021 года.