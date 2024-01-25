Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Америке» сообщили о переговорах с «Зенитом» по трансферу Фидальго

вчера, 19:56

Вице-президент «Америки» Сантьяго Баньос сообщил о переговорах с «Зенитом» по поводу перехода полузащитника Альваро Фидальго.

Мы ведём переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго.

Экс-футболист мадридского «Реала» выступает за мексиканскую команду с 2021 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиК полузащитнику «Бетиса» Карвалью проявляет интерес клуб из России
Вчера, 23:38
«Зенит» не получал предложения от «Аль-Шабаба» по Кассьерре
Вчера, 22:00
В «Бешикташе» отреагировали на слухи об интересе к голкиперу ЦСКА
Вчера, 17:59
В «Твенте» не подтвердили, что Угалде переходит в «Спартак»
Вчера, 17:42
СлухиТрансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался
Вчера, 16:01
Слухи«Зенит» и «Локомотив» согласовали трансфер Тикнизяна
Вчера, 12:55
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:16
Таких слухов ещё не было. Из Мексики утка прилетела.)
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:47
- Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, и у нас деньги на это есть! (Дядя Фёдор отдыхает...)
nubom
nubom
вчера в 20:44
Судя по всему, до Медведева дошли слухи, что в следующем первенстве будет разрешено 10 замен в одной игре…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:25
Не понимаю....
Медведеву просто спокойней что ли когда у Семака 4 состава???
А смысл....коль он выпускает не более 11-ти игроков....
И всё равно "летит" Балтике и Оренбургу....
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:22
В каких подворотнях их находят? Своим то когда дадут играть? Когда перестануть отмывать народное достояние?
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:13
Круто, знать бы кто это вообще
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 