В «Интере» высказались об интересе ПСЖ к Лаутаро Мартинесу

Генеральный директор «Интера» высказался об интересе «Пари Сен-Жермен» к нападающему Лаутаро Мартинесу:
Мы не волнуемся. У нас не было никаких сигналов от ПСЖ или любого другого клуба. Мы оптимистичны в отношении нового соглашения, которое скоро будет заключено с Лаутаро, он любит «Интер» — то же самое и с Николо Бареллой.
Лаутаро Мартинес стал лучшим аргентинским бомбардиром Интерa в истории (125)
Лаутаро Мартинес стал лучшим аргентинским бомбардиром Интерa в истории (125)
Деньги были в моде, сейчас в моде..., и будут в моде. Весь вопрос в количестве.
Деньги были в моде, сейчас в моде..., и будут в моде. Весь вопрос в количестве.