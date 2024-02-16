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ГлавнаяНовостиИталия. Серия А 2023/2024

В «Интере» высказались об интересе ПСЖ к Лаутаро Мартинесу

вчера, 23:11

Генеральный директор «Интера» высказался об интересе «Пари Сен-Жермен» к нападающему Лаутаро Мартинесу:

Мы не волнуемся. У нас не было никаких сигналов от ПСЖ или любого другого клуба. Мы оптимистичны в отношении нового соглашения, которое скоро будет заключено с Лаутаро, он любит «Интер» — то же самое и с Николо Бареллой.

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матос
матос
сегодня в 12:03, ред.
Лаутаро Мартинес - третий игрок, забивший не менее 20 голов в течение трех сезонов подряд в Серии А за Интер, после Джузеппе Меацци (пять – с 1929/30 по 1933/34) и Стефано Ньерша (четыре – с 1948/ 49 по 1951/52).
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 11:04
Так то да. Но бабло любые умы подчиняет.
Деньги были в моде, сейчас в моде..., и будут в моде. Весь вопрос в количестве.
Zak11
Zak11
сегодня в 00:16
Переход в ПСЖ это просто днище. Я надеюсь Лаутаро станет легендой Интера и проведёт там ещё много времени. Нет смысла переходить в унылый клуб
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:49
Лучше быть первым в деревне.
Гость
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