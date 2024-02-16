В «Интере» высказались об интересе ПСЖ к Лаутаро Мартинесу

Генеральный директор «Интера» высказался об интересе «Пари Сен-Жермен» к нападающему :

Мы не волнуемся. У нас не было никаких сигналов от ПСЖ или любого другого клуба. Мы оптимистичны в отношении нового соглашения, которое скоро будет заключено с Лаутаро, он любит «Интер» — то же самое и с .