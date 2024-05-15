Дзюба начал тренировки в общей группе.

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вчера, 18:08

Нападающий «Локомотива» приступил к тренировкам в общей группе.

По данным источника, форвард будет готов сыграть в матче 29-го тура РПЛ против «Факела».

Дзюба заболел после тренировки 8 мая, из-за чего пропустил матч против «Оренбурга».