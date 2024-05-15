Дзюба начал тренировки в общей группе.

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба приступил к тренировкам в общей группе.
По данным источника, форвард будет готов сыграть в матче 29-го тура РПЛ против «Факела».
Дзюба заболел после тренировки 8 мая, из-за чего пропустил матч против «Оренбурга».
Много внимания.
Много внимания.
По данным источника, форвард будет готов сыграть в матче 29-го тура РПЛ против «Факела».
- А вот этого делать не надо. Подлечись ещё недельку... Факел - на грани. Ему терять уже нечего. Битва будет - мама не горюй! Побереги своё здоровье, Артём! Хоть ты и Московский "Титаник", но лучше не "нарывайся" на Воронежский "Айсберг". Результат известен заранее...
По данным источника, форвард будет готов сыграть в матче 29-го тура РПЛ против «Факела».
- А вот этого делать не надо. Подлечись ещё недельку... Факел - на грани. Ему терять уже нечего. Битва будет - мама не горюй! Побереги своё здоровье, Артём! Хоть ты и Московский "Титаник", но лучше не "нарывайся" на Воронежский "Айсберг". Результат известен заранее...