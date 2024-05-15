Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Дзюба начал тренировки в общей группе

вчера, 18:08

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба приступил к тренировкам в общей группе.

По данным источника, форвард будет готов сыграть в матче 29-го тура РПЛ против «Факела».

Дзюба заболел после тренировки 8 мая, из-за чего пропустил матч против «Оренбурга».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вратарь ЦСКА Тороп: «Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом»
Сегодня, 08:40 Фото
Стало известно состояние Торопа после столкновения с Алипом
Вчера, 22:07
Тороп получил серьёзную травму в матче против «Зенита»
Вчера, 21:41
Соболев, Бабич и Зорин пропустят финал Пути регионов Кубка России
13 мая
Нападающий «Балтики» пропустит около полугода
13 мая
СлухиДзюба не сыграет против «Оренбурга» из-за болезни
11 мая
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:58
Артёмке нужно.)
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
Если он выйдет и сделает три результативных действий, контракт будет продлён автоматически. А кому это нужно?
lotsman
lotsman
вчера в 20:13
У Артёма есть надежа выйти на поле на последних двух матчах.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:13
Пора в депо истопником....
Много внимания.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:27
Дзюба начал тренировки в общей группе.
По данным источника, форвард будет готов сыграть в матче 29-го тура РПЛ против «Факела».

- А вот этого делать не надо. Подлечись ещё недельку... Факел - на грани. Ему терять уже нечего. Битва будет - мама не горюй! Побереги своё здоровье, Артём! Хоть ты и Московский "Титаник", но лучше не "нарывайся" на Воронежский "Айсберг". Результат известен заранее...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:12
Танцуй, Россия и плачь, Европа...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:11
Выйдет на последних минутах время потянуть!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 