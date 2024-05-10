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В «Зените» подтвердили, что Марио Фернандес больше не сыграет в этом сезоне

10 мая 2024, 12:05

Тренер петербургского «Зенита» Вильям Оливейра подтвердил информацию о том, что защитник команды Марио Фернандес пропустит оставшуюся часть сезона-2023/24 в связи с травмой.

Да, Марио действительно не сможет нам помочь до конца сезона из-за травмы. Самое главное сейчас, чтобы Марио выздоровел.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
10 мая в 20:05
".....всем бабло рулит..."

Неужели мну нашёл единомышленника, который смело это говорит?
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 19:49
.....Господи, всем бабло рулит, вернулся бы в ЦСКА, стопудово
принёс пользу команде, всё бы шло гладко,даже сборной мог бы
помочь, а теперь всё через -опу, здоровья прямо скажем неудачнику,
за былые заслуги,тем не менее, сенкью, по бразильски....!
Интерес
Интерес
10 мая в 14:35
Зато будет чемпионом ещё в одном клубе.А любовь фанатов сродни любви в публичном доме,ибо презирают и обвиняют в продажности её действующих "сотрудников".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 мая в 12:10
Я бы не сказал ,что он так уж необходим команде...
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 12:09
Изначально идея его приобретения была сомнительна...
Его года его богатство, но не Зенита....)
Гость
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