В «Зените» подтвердили, что Марио Фернандес больше не сыграет в этом сезоне

Тренер петербургского «Зенита» Вильям Оливейра подтвердил информацию о том, что защитник команды Марио Фернандес пропустит оставшуюся часть сезона-2023/24 в связи с травмой.
Да, Марио действительно не сможет нам помочь до конца сезона из-за травмы. Самое главное сейчас, чтобы Марио выздоровел.
Неужели мну нашёл единомышленника, который смело это говорит?
Неужели мну нашёл единомышленника, который смело это говорит?
принёс пользу команде, всё бы шло гладко,даже сборной мог бы
помочь, а теперь всё через -опу, здоровья прямо скажем неудачнику,
за былые заслуги,тем не менее, сенкью, по бразильски....!
принёс пользу команде, всё бы шло гладко,даже сборной мог бы
помочь, а теперь всё через -опу, здоровья прямо скажем неудачнику,
за былые заслуги,тем не менее, сенкью, по бразильски....!
Его года его богатство, но не Зенита....)
Его года его богатство, но не Зенита....)