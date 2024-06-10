Эли Даса продлил контракт с «Динамо» на один сезон

Защитник Эли Даса подписал новый контракт с «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
«Динамо» активировало опцию продления сделки с футболистом до конца сезона 2024/25.
Защитник Эли Даса подписал новый контракт с «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
«Динамо» активировало опцию продления сделки с футболистом до конца сезона 2024/25.
Толку от него немного, а когда он не в ударе- он совершенно никчёмен, а то и вовсе ужасен.
Его переподписание говорит о том, что серьёзных планов по обновлению команды
в летнее ТО у клуба нет
Толку от него немного, а когда он не в ударе- он совершенно никчёмен, а то и вовсе ужасен.
Его переподписание говорит о том, что серьёзных планов по обновлению команды
в летнее ТО у клуба нет