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Эли Даса продлил контракт с «Динамо» на один сезон

вчера, 17:03

Защитник Эли Даса подписал новый контракт с «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Динамо» активировало опцию продления сделки с футболистом до конца сезона 2024/25.

Эли Даса продлил контракт с «Динамо» на один сезон

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 18:10
На безрыбье и рак рыба !
45r5kd4bv9dj
45r5kd4bv9dj ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:35
Увы, лучше, чем ничего
m6ntzemq38mj
m6ntzemq38mj
вчера в 21:35
Хороший защ, круто, что продлили
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:52
Хорошая новость
баск
баск
вчера в 17:20, ред.
Даса игрок глубоко заурядный.
Толку от него немного, а когда он не в ударе- он совершенно никчёмен, а то и вовсе ужасен.

Его переподписание говорит о том, что серьёзных планов по обновлению команды
в летнее ТО у клуба нет
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:05
Значит нужен Личке, принесёт пользу защите...
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