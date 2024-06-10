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«Оренбург» сообщил об уходе Сивакова из команды

вчера, 12:57

Защитник Михаил Сиваков покинул «Оренбург» в связи с истечением срока действия контракта, стороны решили его не продлевать.

За эту команду футболист играл с 2018 года, провел за «Оренбург» 168 игр, забил 6 мячей.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:36
Спасибо за игру... удачи в дальнейшем.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:21
Что интересно, с фирменной причёской!)
Ещё попылит года четыре по первым Лигам...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:25
Ничего удивительного и страшного не произойдёт. Ему уже 36 .
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