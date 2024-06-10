«Оренбург» сообщил об уходе Сивакова из команды

Защитник Михаил Сиваков покинул «Оренбург» в связи с истечением срока действия контракта, стороны решили его не продлевать.
За эту команду футболист играл с 2018 года, провел за «Оренбург» 168 игр, забил 6 мячей.
Защитник Михаил Сиваков покинул «Оренбург» в связи с истечением срока действия контракта, стороны решили его не продлевать.
За эту команду футболист играл с 2018 года, провел за «Оренбург» 168 игр, забил 6 мячей.
Ещё попылит года четыре по первым Лигам...
Ещё попылит года четыре по первым Лигам...