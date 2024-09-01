Гонду сравнил чемпионат Аргентины и РПЛ

Нападающий «Зенита» и олимпийской сборной Аргентины считает, что РПЛ более открытая лига, чем чемпионат Аргентины.

В чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее. Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде «Зенит» выглядел в атаке очень хорошо.