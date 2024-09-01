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Гонду сравнил чемпионат Аргентины и РПЛ

вчера, 09:20

Нападающий «Зенита» и олимпийской сборной Аргентины Лусиано Гонду считает, что РПЛ более открытая лига, чем чемпионат Аргентины.

В чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее. Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде «Зенит» выглядел в атаке очень хорошо.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:33
- Ну зачем же вы так? Вы, сами-то, хоть раз меняли место работы? Если вы, конечно, работаете. Вы, по-любому, даже просто в своей голове, будете сравнивать ту, прежнюю работу, и эту, новую! И условия работы, и оклад, и коллектив, и т.д. И думать - а не ошибся ли я? А правильно ли я поступил?
- Вот и парень думает так же. И произнёс это вслух. И тут же все сразу на него накинулись... Ты только приехал... Какое ты имеешь право... Ты ещё горя не видел... И т.д, и т.п.... (Даже не зная личной жизни этого человека...)
- Зря вы так... Мы же всё-таки Россия! А не какая-то там .......!
Сп62
Сп62
вчера в 10:40
Адольф Гайич тоже лихо начинал в ЦСКА. А дальше все всё видели. Иногда просто фарт делает погоду в данный момент.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:12
Думает, что в рпл все команды как НН? Так сказал будто здесь вообще в обороне не умеют играть...
ProKop92
ProKop92
вчера в 09:55
Сыграл достаточно неплохо, учитывая, что только-только пришел в команду.
Но это только НН с кучей ошибок в обороне, поэтому пока рано с его стороны сравнивать РПЛ с Аргентинской Лигой.
Понаблюдаем на дистанции как говорится.
Очень хотелось бы, чтобы в основе играл он, а не кривозубый дельфин...
adekvat
adekvat
вчера в 09:54
Рано сравнивать, хотя где то он прав.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:46
На недельку пораньше бы приехал и почувствовал бы РПЛ, а пари это просто набор игроков
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:45
Ну вот уже сравнивает зачем это ему
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:42
За полтора часа делать выводы о чемпионате - не совсем умно.....
В сентябре и ЦСКА и Краснодар...при чём в гостях....думаю у него немного изменится мнение о "больше возможностей отличиться"......
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:34
Ну вот ещё один готовый эксперт.
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