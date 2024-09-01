Гонду сравнил чемпионат Аргентины и РПЛ

Нападающий «Зенита» и олимпийской сборной Аргентины Лусиано Гонду считает, что РПЛ более открытая лига, чем чемпионат Аргентины.
В чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее. Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде «Зенит» выглядел в атаке очень хорошо.
Но это только НН с кучей ошибок в обороне, поэтому пока рано с его стороны сравнивать РПЛ с Аргентинской Лигой.
Понаблюдаем на дистанции как говорится.
Очень хотелось бы, чтобы в основе играл он, а не кривозубый дельфин...
Но это только НН с кучей ошибок в обороне, поэтому пока рано с его стороны сравнивать РПЛ с Аргентинской Лигой.
Понаблюдаем на дистанции как говорится.
Очень хотелось бы, чтобы в основе играл он, а не кривозубый дельфин...