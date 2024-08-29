Агент Радич высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Футбольный агент Деян Радич рассказал о работе главного тренера «Спартака» :

Деян тратит очень много энергии на работу. И заряжает ей всех вокруг. Но «Спартак» – очень неплохой клуб. Они сделал из Эмери «трениришку». А потом он выиграл столько трофеев. Деяну будет непросто добиться тех целей, которые перед ним поставил. При этом с нынешним составом «Спартак» способен бороться за все трофеи. Главное – сохранять терпение и дать Станковичу поработать.