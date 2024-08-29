Агент Радич высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Футбольный агент Деян Радич рассказал о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича:
Деян тратит очень много энергии на работу. И заряжает ей всех вокруг. Но «Спартак» – очень неплохой клуб. Они сделал из Эмери «трениришку». А потом он выиграл столько трофеев. Деяну будет непросто добиться тех целей, которые перед ним поставил. При этом с нынешним составом «Спартак» способен бороться за все трофеи. Главное – сохранять терпение и дать Станковичу поработать.
Во-вторых, в его работе нет утонченности. Несмотря на то, что Спартак старается играть комбинационно и часто симпатично- (стеночки, иногда) забегания, в целом, футбол Станковича смотрится силовым, особенно тогда, когда команда переходит на банальные навесы. Ну и конечно прессинг, который не к лицу Спартаку- как корове седло...
Но главное, то, что в игре Спартака нет скрытых, остроумных ходов. Даже, если взять подходы Спартака к штрафной соперника, то количество лишних движений и передач свидетельство того, что команда не знает, что делать... Хорошо, если Барко, в силу своего таланта, что-то придумает или Угальде, благодаря своей технике проскочет в штрафную. Но, так, игра команды выглядит беспомощной.
Ну и как я часто говорю, в игре Спартака нет внутреннего стержня, команда выглядит- как дом без фундамента. Пока, Станкович не придумал ничего оригинального, неожиданного для соперника. А 1-й тайм в Ленинграде, как и вся игра в целом не смотрелись- как тренерский, продуманный план. Вобщем, тренер недавно в команде, но его игры в Оренбурге, в Ленинграде, с Ахматом, говорят о том, что он не умеет менять тактику, по ходу неудачно складывающегося матча.
Во-вторых, в его работе нет утонченности. Несмотря на то, что Спартак старается играть комбинационно и часто симпатично- (стеночки, иногда) забегания, в целом, футбол Станковича смотрится силовым, особенно тогда, когда команда переходит на банальные навесы. Ну и конечно прессинг, который не к лицу Спартаку- как корове седло...
Но главное, то, что в игре Спартака нет скрытых, остроумных ходов. Даже, если взять подходы Спартака к штрафной соперника, то количество лишних движений и передач свидетельство того, что команда не знает, что делать... Хорошо, если Барко, в силу своего таланта, что-то придумает или Угальде, благодаря своей технике проскочет в штрафную. Но, так, игра команды выглядит беспомощной.
Ну и как я часто говорю, в игре Спартака нет внутреннего стержня, команда выглядит- как дом без фундамента. Пока, Станкович не придумал ничего оригинального, неожиданного для соперника. А 1-й тайм в Ленинграде, как и вся игра в целом не смотрелись- как тренерский, продуманный план. Вобщем, тренер недавно в команде, но его игры в Оренбурге, в Ленинграде, с Ахматом, говорят о том, что он не умеет менять тактику, по ходу неудачно складывающегося матча.
Станкович не болтун, внутренние проблемы публично не обсуждает. Уважает себя и игроков. Имеет план работы. Не даёт пустых обещаний..
Станкович не болтун, внутренние проблемы публично не обсуждает. Уважает себя и игроков. Имеет план работы. Не даёт пустых обещаний..