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Агент Радич высказался о работе Станковича в «Спартаке»

вчера, 13:11

Футбольный агент Деян Радич рассказал о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича:

Деян тратит очень много энергии на работу. И заряжает ей всех вокруг. Но «Спартак» – очень неплохой клуб. Они сделал из Эмери «трениришку». А потом он выиграл столько трофеев. Деяну будет непросто добиться тех целей, которые перед ним поставил. При этом с нынешним составом «Спартак» способен бороться за все трофеи. Главное – сохранять терпение и дать Станковичу поработать.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Igr Rоmanyuta (раскрыть)
вчера в 19:45
В его работе нет творчества, а делать из Спартака силовую команду, играющую, в так называемый вертикальный футбол, у него вряд ли получится. Для этого, надо иметь физически сильную команду, плюс- подходящих под этот футбол игроков. А таковых, в Спартаке, я не вижу. Если Станкович решил перевернуть всё вверх ногами, то это займет много времени, сил и энергии, но не гарантия высокого результата...
Igr Rоmanyuta
Igr Rоmanyuta ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:24
Частично в ваших слова есть логика...Двоякое впечатление от его работы .Пока как тренер не особо убеждает
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:02, ред.
Ну если человек говорит что у Спартака нормальный состав то я не буду даже пытаться вникнуть в его спич. А кто это вообще такой кстати? А работа Станковича пока не видна вообще, после нулей с Ахматом обещал что будет работать над игрой против автобусов, и где?
112910415
112910415
вчера в 17:27
тренер старается ... посмотрим !
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:41
Работу тренера уже видно невооружённым взглядом.
Станкович не болтун, внутренние проблемы публично не обсуждает. Уважает себя и игроков. Имеет план работы. Не даёт пустых обещаний..
6reuw29pg327
6reuw29pg327
вчера в 14:24
Станкович еще ничего не добился, проиграв Оренбургу и Динамо Махачкала, а разговоров о нем будто он Лигу чемпионов выиграл. В спартаке ничего не меняется, скоро его погонят.
72hvrn7s68c4
72hvrn7s68c4
вчера в 14:03
Деян еще любит целовать игроков чужих команд, играющих на него.
Capral
Capral
вчера в 13:43
Так себе интервью, честно скажу. Напоминает соломку, на всякий случай... Выскажу, моё, чисто субъективное мнение. На мой взгляд, Станкович- не стратег и не учитель. Не знаю, какой он мотиватор, пока рано говорить, но ряд ошибок, в его работе имеются. Во-первых, мне не нравится его несдержанность во время игры, а где-то, даже психоз.

Во-вторых, в его работе нет утонченности. Несмотря на то, что Спартак старается играть комбинационно и часто симпатично- (стеночки, иногда) забегания, в целом, футбол Станковича смотрится силовым, особенно тогда, когда команда переходит на банальные навесы. Ну и конечно прессинг, который не к лицу Спартаку- как корове седло...

Но главное, то, что в игре Спартака нет скрытых, остроумных ходов. Даже, если взять подходы Спартака к штрафной соперника, то количество лишних движений и передач свидетельство того, что команда не знает, что делать... Хорошо, если Барко, в силу своего таланта, что-то придумает или Угальде, благодаря своей технике проскочет в штрафную. Но, так, игра команды выглядит беспомощной.

Ну и как я часто говорю, в игре Спартака нет внутреннего стержня, команда выглядит- как дом без фундамента. Пока, Станкович не придумал ничего оригинального, неожиданного для соперника. А 1-й тайм в Ленинграде, как и вся игра в целом не смотрелись- как тренерский, продуманный план. Вобщем, тренер недавно в команде, но его игры в Оренбурге, в Ленинграде, с Ахматом, говорят о том, что он не умеет менять тактику, по ходу неудачно складывающегося матча.
Брулин
Брулин
вчера в 13:31
Если у Деяна есть талант тренера, пусть доказывает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:23
Агент Радич высказался о работе СтанкЕвича в «Спартаке»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387666/stankovich-deyan-spartak 29.08.2024
Фамилия тренера Спартака СтанкОвич. Не так ли?
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:21
О как... теперь "тренеришка" будет словом нарицательным...
Гость
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