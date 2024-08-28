Круговой: «Евсеев жёсткий тренер, который хорошо мотивирует»

Защитник ЦСКА отреагировал на посещение тренером расположения «армейцев» в рамках стажировки.

Не дождались мы Юрия Жиркова, а пришел Валентиныч. Конечно, тепло поприветствовали друг друга и пообщались. Я рад, что он пришел к нам. Евсеев никак не изменился. У него остались те же качества.

Воспоминания о Евсееве только хорошие. Он, конечно, очень жёсткий тренер, который хорошо мотивирует. Все-таки при нем я начал играть. Благодарен, что он тогда в «Уфе» нашел во мне что-то, что позволяет сейчас мне играть здесь.