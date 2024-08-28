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Круговой: «Евсеев жёсткий тренер, который хорошо мотивирует»

вчера, 12:44

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на посещение тренером Вадимом Евсеевым расположения «армейцев» в рамках стажировки.

Не дождались мы Юрия Жиркова, а пришел Валентиныч. Конечно, тепло поприветствовали друг друга и пообщались. Я рад, что он пришел к нам. Евсеев никак не изменился. У него остались те же качества.

Воспоминания о Евсееве только хорошие. Он, конечно, очень жёсткий тренер, который хорошо мотивирует. Все-таки при нем я начал играть. Благодарен, что он тогда в «Уфе» нашел во мне что-то, что позволяет сейчас мне играть здесь.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:59
- Правильно! Пора Берию будить. Не будешь хорошо играть в футбол - будешь хорошо валить лес в тайге. Причём бесплатно...
qeu7vt5b9vxr
qeu7vt5b9vxr ответ qg92ut2w2xbe (раскрыть)
вчера в 15:04, ред.
Приведите примеры его успеха, какая команда стала с ним успешнее и какого игрока он развил?
qg92ut2w2xbe
qg92ut2w2xbe
вчера в 14:57
Вадим Евсеев — превосходный тренер, который обладает уникальными качествами и подходом к работе. Его жёсткость и мотивация помогают игрокам развиваться и достигать успеха. Благодаря его профессионализму и опыту, команда становится сильнее и успешнее.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:41
"... который хорошо мотивирует". Всю сознательную жизнь я думал, что человек мотивирует себя сам, тем более в спортивных дисциплинах, а тут, оказывается, "погоняла" нужен в лице тренера. Может, потому футболист Круговой и играет . через пень колоду, что в одном матче у него что-то получается, так как тренер сказал ему "пару ласковых ", а в другом позабыл про него, и Круговой потерялся на поле и его надо искать с лупой ?
79sv3d3nf64f
79sv3d3nf64f
вчера в 13:25
Евсеев нигде и ничего не добился, отовсюду гонят, в таком возрасте все еще стажируется, когда он футбольные вершины брать будет?
Capral
Capral
вчера в 13:07
По большому счету- обычный жлоб- и, как человек- и как тренер. Тренер- средний, очень простой, футбол которого- такой же простецкий, жлобоватый как сам Евсеев. Силовой, контратакующий футбол, осторожный, и даже, где-то выжидательный. Вобщем и целом- тренер для команд из середины таблицы, а то и ниже... Ничего выдающегося в футболе Евсеева нет. Каким был игроком, таким u тренером стал. Не представляю, чему, у него можно научиться молодым тренерам. Очень примитивный и предсказуемый тренер...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:58
В России нужно быть жёстким тренером. Многие игроки просто не понимают доброе отношение. Точнее понимают его, как слабость. Между игроками и тренерами должна быть большая дистанция.
794dn6rdffvy
794dn6rdffvy
вчера в 12:56
Это он на Уэльсе ещё натренировался
Гость
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