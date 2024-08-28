Маркиньос: «Когда получил предложение „Спартака“, особо не думал»

Полузащитник «Спартака» рассказал, почему выбрал «красно-белых», а не «Локомотив».

Да, был интерес со стороны «Локомотива», но я предпочёл приехать в «Спартак» и играть тут. Я очень счастлив и уверен, что буду играть больше и лучше.

Я понимал, что «Спартак» — великий клуб. Поэтому когда я получил предложение, я особо не думал.