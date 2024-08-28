Маркиньос: «Когда получил предложение „Спартака“, особо не думал»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал, почему выбрал «красно-белых», а не «Локомотив».
Да, был интерес со стороны «Локомотива», но я предпочёл приехать в «Спартак» и играть тут. Я очень счастлив и уверен, что буду играть больше и лучше.
Я понимал, что «Спартак» — великий клуб. Поэтому когда я получил предложение, я особо не думал.
Напомним, Маркиньос присоединился к «Спартаку» третьего августа, перейдя из «Ференцвароша». 24-летний бразилец сыграл за «красно-белых» шесть матчей. Портал Transfermarkt оценивает Маркиньоса в 4 миллиона евро.
Что касается вчерашней игры, то во-первых, в 1-м тайме не играли ведущие игроки Спартака, а во-вторых, как я неоднократно говорю- в игре Спартака нет глубокой мысли, а это- уже тренерская задача... Пока, получается не очень. Красивая перепасовка, но все очень академично. Если предельно откровенно, то мало верится в то, что Станкович может серьезно креативить- он простоватый тренер. К тому же, тренер преследующий комбинационный, техничный футбол, крайне редко включает прессинг в игру своей команды. Прессинг- это примитивный разрушительный процесс и мало созидающий...
Что касается вчерашней игры, то во-первых, в 1-м тайме не играли ведущие игроки Спартака, а во-вторых, как я неоднократно говорю- в игре Спартака нет глубокой мысли, а это- уже тренерская задача... Пока, получается не очень. Красивая перепасовка, но все очень академично. Если предельно откровенно, то мало верится в то, что Станкович может серьезно креативить- он простоватый тренер. К тому же, тренер преследующий комбинационный, техничный футбол, крайне редко включает прессинг в игру своей команды. Прессинг- это примитивный разрушительный процесс и мало созидающий...
Игрок- неплохой, техничный, но надо гармочно вписать его в структуру игры команды. Сейчас в Спартаке много игроков- креативных, способных замутить комбинационную игру, но не хватает тренерской утончённости и выдумки в атаке, не хватает тренeрского креатива... Симпатично играет команда но определенная шаблонность в игре присутствует. Станкович хорошо знает способности игрока, поэтому есть надежда на взаимопонимание тренера и футболиста.
Вобщем- Удачи Маркиньосу и его Спартаку!!!!!!! Меньше слов- больше дела!!!
Игрок- неплохой, техничный, но надо гармочно вписать его в структуру игры команды. Сейчас в Спартаке много игроков- креативных, способных замутить комбинационную игру, но не хватает тренерской утончённости и выдумки в атаке, не хватает тренeрского креатива... Симпатично играет команда но определенная шаблонность в игре присутствует. Станкович хорошо знает способности игрока, поэтому есть надежда на взаимопонимание тренера и футболиста.
Вобщем- Удачи Маркиньосу и его Спартаку!!!!!!! Меньше слов- больше дела!!!