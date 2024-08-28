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Маркиньос: «Когда получил предложение „Спартака“, особо не думал»

вчера, 09:22

Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал, почему выбрал «красно-белых», а не «Локомотив».

Да, был интерес со стороны «Локомотива», но я предпочёл приехать в «Спартак» и играть тут. Я очень счастлив и уверен, что буду играть больше и лучше.

Я понимал, что «Спартак» — великий клуб. Поэтому когда я получил предложение, я особо не думал.

Напомним, Маркиньос присоединился к «Спартаку» третьего августа, перейдя из «Ференцвароша». 24-летний бразилец сыграл за «красно-белых» шесть матчей. Портал Transfermarkt оценивает Маркиньоса в 4 миллиона евро.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Совершил необдуманный поступок.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:57
Ты нам футбол покажи, чего трепаться то? Я тебя пока от Бонгонды качественно отличить не могу, те же яйца только в профиль, а Бонгонда ты знаешь разницы не делает даже в матчах с аутсайдерами
Capral
Capral ответ 5yg3mgnnetud (раскрыть)
вчера в 10:10, ред.
В 1977г., тбилисское Динамо, в составе которого были звездные игроки проиграло в Ташкенте Пахтакору-0:1, команде из 1-й лиги и вылетело из кубка СССР.
Что касается вчерашней игры, то во-первых, в 1-м тайме не играли ведущие игроки Спартака, а во-вторых, как я неоднократно говорю- в игре Спартака нет глубокой мысли, а это- уже тренерская задача... Пока, получается не очень. Красивая перепасовка, но все очень академично. Если предельно откровенно, то мало верится в то, что Станкович может серьезно креативить- он простоватый тренер. К тому же, тренер преследующий комбинационный, техничный футбол, крайне редко включает прессинг в игру своей команды. Прессинг- это примитивный разрушительный процесс и мало созидающий...
5yg3mgnnetud
5yg3mgnnetud ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:58
Вчера мы воочию увидели креатив спартака в матче с аутсайдером и новичком РПЛ.
7jgud2b48f47
7jgud2b48f47
вчера в 09:54
Как узнал, что в спартаке можно получать фантастическую зарплату и бесцельно ходить по полю, сразу выбрал спартак.
Capral
Capral
вчера в 09:53, ред.
Ну всё, началось- с детства за Спартак... Терпеть не могу подобные вещи. Всем понятно, что Спартак- Величайший советский Клуб, с Прекрасной историей!!! Но УВАЖАЮТ, это- только настоящие болельщики, независимо от клубных симпатий или антипатий!!! А наёмники, которые, ничего не знают про Спартак, должны меньше говорить и больше делать полезного, и позитивного для команды.

Игрок- неплохой, техничный, но надо гармочно вписать его в структуру игры команды. Сейчас в Спартаке много игроков- креативных, способных замутить комбинационную игру, но не хватает тренерской утончённости и выдумки в атаке, не хватает тренeрского креатива... Симпатично играет команда но определенная шаблонность в игре присутствует. Станкович хорошо знает способности игрока, поэтому есть надежда на взаимопонимание тренера и футболиста.

Вобщем- Удачи Маркиньосу и его Спартаку!!!!!!! Меньше слов- больше дела!!!
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 09:52
Пока с финальными действиями не очень. А так быстрый и техничный, но это ещё ничего не значит.
pkapfpn3up4e
pkapfpn3up4e
вчера в 09:48
Парень просто не знал, что спартак при его величии только пятая команда России.
64svj4tqdbqs
64svj4tqdbqs
вчера в 09:36
Просто парень с деццва за Спартак
6rcdjjs5uyuc
6rcdjjs5uyuc
вчера в 09:33
Думать тут уже не надо, надо оправдать оказанное доверие
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:27
Дело в деньгах как и во многих случаях, и не нужно громких слов)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:26
Пока что сам по себе играет все матчи, надо его вписать в командную игру
Гость
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