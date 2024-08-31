Семак прокомментировал переход Соболева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» дал комментарий касательно перехода в команду нападающего «Спартака» .

Был ли я против трансфера Александра Соболева? Нет смысла комментировать слухи, которые распространяют телеграм-каналы. Я вчера поздравил Александра. Он пошёл на определённые уступки, чтобы прийти в наш клуб. Ему хочется играть и зарабатывать титулы. Он нам, безусловно, поможет. Касаемо воспитанников барнаульского футбола — это хорошая школа. Они отличаются спортивным характером.

Не считаю, что у Александра могут возникнуть проблемы в команде. Сомневаюсь, что это возможно.