Семак прокомментировал переход Соболева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно перехода в команду нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Был ли я против трансфера Александра Соболева? Нет смысла комментировать слухи, которые распространяют телеграм-каналы. Я вчера поздравил Александра. Он пошёл на определённые уступки, чтобы прийти в наш клуб. Ему хочется играть и зарабатывать титулы. Он нам, безусловно, поможет. Касаемо воспитанников барнаульского футбола — это хорошая школа. Они отличаются спортивным характером.
Не считаю, что у Александра могут возникнуть проблемы в команде. Сомневаюсь, что это возможно.
Старая пластинка неизменна...."У Семака все титулы купленные...У остальных честно добытые."
Старая пластинка неизменна...."У Семака все титулы купленные...У остальных честно добытые."
С какой стати он комментирует то, к чему не имеет отношения? И на обстановку в команде, скорее всего, не влияет. Семак просто физрук.
С какой стати он комментирует то, к чему не имеет отношения? И на обстановку в команде, скорее всего, не влияет. Семак просто физрук.