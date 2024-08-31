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Семак прокомментировал переход Соболева в «Зенит»

вчера, 20:21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно перехода в команду нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Был ли я против трансфера Александра Соболева? Нет смысла комментировать слухи, которые распространяют телеграм-каналы. Я вчера поздравил Александра. Он пошёл на определённые уступки, чтобы прийти в наш клуб. Ему хочется играть и зарабатывать титулы. Он нам, безусловно, поможет. Касаемо воспитанников барнаульского футбола — это хорошая школа. Они отличаются спортивным характером.

Не считаю, что у Александра могут возникнуть проблемы в команде. Сомневаюсь, что это возможно.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:11
Думаю Соболев не особо пригодится Зениту стартовый состав и так уже переполнен Скажем выйдет Глушенков и тогда кто то сядет на скамейку из вчерашнего состава, а тут ещё Соболев тогда кого сажать на лавку? Любой игрок может сломаться, так как случилось с Сергеевым
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:38, ред.
Интересно будет понаблюдать , как он заиграет там и заиграет ли вообще. Ведь у них Касьера ,и Гондуа который сегодня забил два мяча и выздоровит Глушенков. Про Сергеева уже не говорю...
adekvat
adekvat
вчера в 22:02
А чем он может помешать на лавке запасных?
ABir
ABir
вчера в 21:58
Семак переобул свое первоначальное мнение и включил заднюю
1580556558
1580556558 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:57
Именно, берет, а не завоевывает. Завоевывают титулы футболисты за счет индивидуального мастерства. Ну и куда без кабинетов в наше время
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:50
Заметьте, не я это сказал)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
Согласен...объяснялки бесполезны...
Старая пластинка неизменна...."У Семака все титулы купленные...У остальных честно добытые."
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:37
Я бы объяснил...но это бесполезно..."берёт" - характерный глагол...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:33
Если тренер за 6 сезонов берёт 13 титулов - почему бы ему и не предполагать что будут ещё титулы ??
Futurista
Futurista
вчера в 21:26
Семак так уверен в титулах)...одно непонятно зачем так палиться?)...
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:23
Ему задали вопрос, он ответил. Или он у тебя должен спрашивать - отвечать ему на вопросы или нет?
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:12
Да кто такой Семак?
С какой стати он комментирует то, к чему не имеет отношения? И на обстановку в команде, скорее всего, не влияет. Семак просто физрук.
Capral
Capral
вчера в 20:56
Очень хочу видеть Соболя настоящим. Переход в Зенит я не встречаю овациями, всё-таки, хотел оставить его в Спартаке и до последнего надеялся, но, раз уж так вышло- пусть парень найдет себя в Ленинграде. Вобщем- Удачи ему!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 20:54
Тренер узнал последним...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:45
"он пошёл на уступки", але, хэйтеры, вот вам и ниточка
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