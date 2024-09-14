Карпин о судействе: «Расскажу лет через пять»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в матче с «Краснодаром»:
Если я скажу 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в матче с «Краснодаром»:
Если я скажу 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них.
Газпром всё купил....Семак не тренер....Судьи на прикорме у Газпрома....Зенит гегемонит на народные бабосы....и всё в этом духе...
Самим то не надоело считать зарплаты Вендела и Клаудиньо...прислушиваться к словам проигравшего Карпина....
Развели тут жемалетдиновщину....
Ну потерял Зенит очки с условными Химками...так у нас вопросов никаких к Химкам...молодцы...
Зенит виноват....без вопросов.......
У вас же наоборот :
Потерял ЦСКА очки с Зенитом - Зенит плохой....а мы хорошие...
Вот и вся разница....
Газпром всё купил....Семак не тренер....Судьи на прикорме у Газпрома....Зенит гегемонит на народные бабосы....и всё в этом духе...
Самим то не надоело считать зарплаты Вендела и Клаудиньо...прислушиваться к словам проигравшего Карпина....
Развели тут жемалетдиновщину....
Ну потерял Зенит очки с условными Химками...так у нас вопросов никаких к Химкам...молодцы...
Зенит виноват....без вопросов.......
У вас же наоборот :
Потерял ЦСКА очки с Зенитом - Зенит плохой....а мы хорошие...
Вот и вся разница....
Теперь же когда селекция привозит абы кого...и когда тренеры меняются с быстротой зависящей от степени неудач - у Вас тут же появился виновный......
Может лучше профессиональней работать....чем искать виноватых на стороне...??
Теперь же когда селекция привозит абы кого...и когда тренеры меняются с быстротой зависящей от степени неудач - у Вас тут же появился виновный......
Может лучше профессиональней работать....чем искать виноватых на стороне...??
Газпром монополизировал в стране все, что связано с футболом. РФС, РПЛ, СМИ. Поэтому Зенит и живёт и существует в режиме наибольшего благоприятствования. Да и стадион за 1 руб в то время как ЦСКА строил на свои и до сих пор в долгах.
Газпром монополизировал в стране все, что связано с футболом. РФС, РПЛ, СМИ. Поэтому Зенит и живёт и существует в режиме наибольшего благоприятствования. Да и стадион за 1 руб в то время как ЦСКА строил на свои и до сих пор в долгах.
Лусиано неправильно забил...не честно....не той частью головы....
А судья-предвзятыш вообще не способствовал точности ударов соперников Зенита....
Вы ещё ничего....некоторые такого после проигрыша Зениту напишут....как судьи и администрация РПЛ бороздят просторы РФС...зачитаешься...))))
Лусиано неправильно забил...не честно....не той частью головы....
А судья-предвзятыш вообще не способствовал точности ударов соперников Зенита....
Вы ещё ничего....некоторые такого после проигрыша Зениту напишут....как судьи и администрация РПЛ бороздят просторы РФС...зачитаешься...))))
Молча смотреть на несправедливость - значит потворствовать ей...
Молча смотреть на несправедливость - значит потворствовать ей...
Дисквалифицировали бы его побыстрее.
Кстати, он о себе может тоже многое услышать.
Дисквалифицировали бы его побыстрее.
Кстати, он о себе может тоже многое услышать.