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Карпин о судействе: «Расскажу лет через пять»

вчера, 22:17
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в матче с «Краснодаром»:

Если я скажу 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 14:51, ред.
Да вы только и хотите ...чтоб звучало одно и то же....
Газпром всё купил....Семак не тренер....Судьи на прикорме у Газпрома....Зенит гегемонит на народные бабосы....и всё в этом духе...
Самим то не надоело считать зарплаты Вендела и Клаудиньо...прислушиваться к словам проигравшего Карпина....
Развели тут жемалетдиновщину....
Ну потерял Зенит очки с условными Химками...так у нас вопросов никаких к Химкам...молодцы...
Зенит виноват....без вопросов.......
У вас же наоборот :
Потерял ЦСКА очки с Зенитом - Зенит плохой....а мы хорошие...
Вот и вся разница....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:33
Уважаемый. sorry, что я вмешался. А не напомнить ли Вам. кто возглавлял РФС и РПЛ в тем времена, когда Газпром еще не рулил в стране и в футболе.? Вам это будет и приятно и неожиданно. А сейчас Газпром содержит и РФС и СМИ. Известно ведь, кто платит деьги, тот девушку и танцует.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:19
Вообще-то поводом для нашего разговора послужило интервью Карпина, а не проблемы армейского футбола. Но вы настойчиво уходите от прямого разговора. Сказать по существу нечего, так промолчите. Как вы это обычно делаете.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:25
Раньше...когда так же в верхушке были питерские представители....у вас была отличная команда....которая часто чемпионила и восхищала игрой.....у вас тогда ни времени ни желания не было ругать хулить критиковать чей либо админресурс.......
Теперь же когда селекция привозит абы кого...и когда тренеры меняются с быстротой зависящей от степени неудач - у Вас тут же появился виновный......

Может лучше профессиональней работать....чем искать виноватых на стороне...??
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 12:35
Что тут спорить, в стране, где абсолютно всё решают деньги, кто их больше тратит, тот и молодец. ... А через 30 лет либо ишак сдохнет, либо падишах - Ходжа Насреддин...
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:23
Ваш ответ мне напомнил слова Лужкова: "Разве я виноват в том, что моя жена прекрасный бизнесмен?" Ну да, кандидаты Зенита ещё ШЕСТЬ лет будут самыми достойными, а дальше посмотрим...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:09
Избирательная должность....наверное очень достойны...коль все голосуют...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:55
    cska1948
    cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 10:41
    Я вас не просил назвать причины вчерашнего поражения армейцев. Я просил назвать причину, почему ставленники Зенита на протяжении многих лет возглавляют РФС.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 09:51, ред.
    Да понятно...что ЦСКА вчера проиграл Дюкову и Судейскому корпусу....не Семаку же..)))
    Лусиано неправильно забил...не честно....не той частью головы....
    А судья-предвзятыш вообще не способствовал точности ударов соперников Зенита....

    Вы ещё ничего....некоторые такого после проигрыша Зениту напишут....как судьи и администрация РПЛ бороздят просторы РФС...зачитаешься...))))
    альсато
    альсато
    сегодня в 09:33
    а представьте, если еще не было ВАР!))))
    cska1948
    cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 09:28
    Скажите пожалуйста, почему Зенит так настойчиво, на протяжении многих лет, ставит СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА во главе РФС? И расскажите нам о том, что это самые честные и непредвзятые в футболе люди. Именно поэтому Карпин и не хочет ПОКА ничего говорить о судействе.
    Знатог
    Знатог
    вчера в 23:32
    смотрел моменты. Игрок ЦСКА выбил мяч из пустых ворот на игрока Ростова а он не попал в пустые ворота. судья помешал?
    tuwss5t76pkv
    tuwss5t76pkv
    вчера в 23:24
    Почему-то судьи больше всего любят цска, у которого постоянно нет денег на футболистов. Не странно?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:13
    Не надо всерьёз воспринимать слова карпина. Всем ясно и так, что при "нормальном судействе" Ростов имел бы 100% результат.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:10
    Плохому танцору не только ветер мешает,но и судьи тоже. Ростов проигрывает только из-за судей,,,,ха_ха
    Viollator
    Viollator
    вчера в 23:01
    Пенки не дают. Когда пенки начнут довать, пора ужо !
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:39
    Как-то так:
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:39, ред.
    Честному человеку нечего бояться дисквалификации....
    Молча смотреть на несправедливость - значит потворствовать ей...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:36
    Не сомневаюсь это будет интересный, познавательный и душераздирающий рассказ! )
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:24
    Не надо Валера, не рассказывай)...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 22:22
    Карпин опять умничает...
    Дисквалифицировали бы его побыстрее.
    Кстати, он о себе может тоже многое услышать.
    Гость
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