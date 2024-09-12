Центральный матч восьмого тура РПЛ рассудит Сухой

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вчера, 14:57

Названы имена судей и инспекторов, которые будут работать на матчах восьмого утра РПЛ ,

13 сентября (пятница)

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – , помощники судьи – Егор Болховитин, ; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – ; инспектор – .

14 сентября (суббота)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – , помощники судьи – Константин Шаламберидзе, ; резервный судья – ; ВАР – АВАР – ; инспектор – .

«Факел» – «Пари НН»: судья – , помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Максим Ковалёв; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – ; инспектор – .

ЦСКА – «Зенит»: судья – , помощники судьи – , Рустам Мухтаров; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – ; инспектор – .

«Краснодар» – «Ростов»: судья – , помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рашид Абусуев; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – ; инспектор – .

15 сентября (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Ахмат»: судья – , помощники судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – .

«Акрон» – «Химки»: судья – , помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – ; инспектор – .

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – , помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – ; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – ; инспектор – .