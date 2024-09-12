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Центральный матч восьмого тура РПЛ рассудит Сухой

вчера, 14:57

Названы имена судей и инспекторов, которые будут работать на матчах восьмого утра РПЛ,

13 сентября (пятница)

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

14 сентября (суббота)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Михаил Иванов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Фёдоров АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Факел» – «Пари НН»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Максим Ковалёв; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Колобаев.

15 сентября (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Ахмат»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Мацюра.

«Акрон» – «Химки»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Владимир Казьменко.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Олег Соколов.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 20:32
- Ну это как игра сложится...
nubom
nubom ответ Матвей Симонов (раскрыть)
вчера в 19:40
… а чЁ, так можно?
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:14
От судейства. Здесь же не он судит
nubom
nubom
вчера в 17:27
ЦСКА - ЗЕНИТ:
==================
Главный Алексей Сухой (МОСКВА)
ВАР – Евгений Турбин (МОСКВА)
АВАР – Роман Софьян (МОСКВА)
Инспектор Вячеслав Харламов (МОСКВА)

… а чЁ, так можно?

А так: "Вячеслав Харламов В апреле 2014 в связи с низкой квалификацией был отстранён от судейства и завершил карьеру” [Вики]?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:31
Самое главное что бы без явных косяков.
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:05
После матча Сухой будет явно мокреньким))
hq32xtx32wyd
hq32xtx32wyd
вчера в 15:42
Московский судья судит московскую команду, надеяться на объективность не очень справедливого судьи нет смысла.
n2e7quwsqf9q
n2e7quwsqf9q
вчера в 15:20
Лишь бы матч при Сухом сухим не вышел при двух нулях
Гость
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