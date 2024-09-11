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Пивоваров: «Вряд ли после встречи с Мажичем будет меньше спорных эпизодов»

вчера, 11:32

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе в РПЛ.

Не думаю, что у наших судей есть предвзятость по отношению к некоторым командам. У всех бывают ошибки. Дело в другом — в разнице трактовок тех или иных эпизодов, трактовок интенсивности борьбы. Есть какие-то новые установки, которые мы не до конца понимаем. И, видимо, для судей эти трактовки тоже новые. Потому что один судья даёт высокий допуск борьбы, а другой — нет. Вот и получается, что плюс-минус схожий эпизод судят по-разному. Не уверен, что после встречи с Мажичем будет меньше спорных эпизодов. Эти вещи не связаны. Встреча с Мажичем — это реакция на медийную составляющую.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 12:22
Судейские скандалы были, есть и будут дальше, и эта проблемма не только российского футбола, но и любой другой страны тоже. Это, как художник, который рисует потому что он так видит. Так и футбольные арбитры, порой принимают спорные решения, потому что они так трактуют эти правила, оценивая действия футболистов на поле. И пока экспертная комиссия, оценивающая работу футбольных судей не будет применять карательные финансовые и другие меры за низкие оценки их работы, вплоть до понижения их категории, "люди в чёрном" будут регулярно давать поводы для скандалов.
Болейте за своих, а не против чужих.
3txzhyhbvsm3
3txzhyhbvsm3
вчера в 12:03
Очередное сборище ни к чему не приведет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:52
"Встреча с Мажичем — это реакция на медийную составляющую." - другими словами "пустопорожний базар"...
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