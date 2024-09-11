Пивоваров: «Вряд ли после встречи с Мажичем будет меньше спорных эпизодов»

Генеральный директор «Динамо» высказался о судействе в РПЛ .

Не думаю, что у наших судей есть предвзятость по отношению к некоторым командам. У всех бывают ошибки. Дело в другом — в разнице трактовок тех или иных эпизодов, трактовок интенсивности борьбы. Есть какие-то новые установки, которые мы не до конца понимаем. И, видимо, для судей эти трактовки тоже новые. Потому что один судья даёт высокий допуск борьбы, а другой — нет. Вот и получается, что плюс-минус схожий эпизод судят по-разному. Не уверен, что после встречи с Мажичем будет меньше спорных эпизодов. Эти вещи не связаны. Встреча с Мажичем — это реакция на медийную составляющую.