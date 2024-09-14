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В РФС ответили на вопрос о возможной смене руководства ЭСК

вчера, 12:48

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, планируется ли смена руководства Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Мы довольны руководством. Каждый год у нас идёт исправление огромного количества ошибок. Ситуация в судействе, которая складывалась на протяжении предыдущих десятилетий, в настоящий момент радикально исправляется. Вы хотите, чтобы за один день целая система резко стала идеально работать? Люди всё равно будут ошибаться. Ошибки судей всё равно будут, но вопрос, будут ли они критическими, будут ли исправляться с VAR и так далее.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:23, ред.
По моему слова "или" и "из-за границы" в вашем комментарии лишние, а без них получится самое то...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:18
Мог бы и не заморачиваться , а ответить одним словом - "не дождётесь"...)))
shlomo
shlomo
вчера в 14:08
Всех разогнать без сожаления...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:47, ред.
Ключевое здесь, ...Каждый год у нас идёт исправление огромного количества ошибок.. но вопрос, будут ли они критическими, будут ли исправляться с VAR и так далее?

Даже сам Митрофанов не смог дать развёрнутого, а главное положительного ответа о пользе ЭСК и, что примечательно сам себя спрашивает об этом и не находит ответа. Напрашивается вывод либо ликвидировать горе-комиссию, либо уйти в отставку руководству отвечающему за её работу Мажичу с Каманцевым, а может и самому Митрофанову. Но боюсь все останутся на своих местах и всё будет по прежнему. Все эти скандалы часть футбольной жизни и чем больше шуму, тем больше к нему интереса и внимания.
Болейте за своих, а не против чужих!
Izmar
Izmar
вчера в 13:19
Ладно когда ошибается один на поле, но когда ошибаются еще и двое в VAR, то возникает вопрос о компетенции всех троих.
ruuyd88f6gy8
ruuyd88f6gy8
вчера в 13:13
Лучше вообще ликвидировать ЭСК, как бесполезную для футбола структуру.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:12
Может, судей надо обучать как следует или брать из-за границы?...
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