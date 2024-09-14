В РФС ответили на вопрос о возможной смене руководства ЭСК

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал, планируется ли смена руководства Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Мы довольны руководством. Каждый год у нас идёт исправление огромного количества ошибок. Ситуация в судействе, которая складывалась на протяжении предыдущих десятилетий, в настоящий момент радикально исправляется. Вы хотите, чтобы за один день целая система резко стала идеально работать? Люди всё равно будут ошибаться. Ошибки судей всё равно будут, но вопрос, будут ли они критическими, будут ли исправляться с VAR и так далее.