В РФС ответили на вопрос о возможной смене руководства ЭСК

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, планируется ли смена руководства Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).
Мы довольны руководством. Каждый год у нас идёт исправление огромного количества ошибок. Ситуация в судействе, которая складывалась на протяжении предыдущих десятилетий, в настоящий момент радикально исправляется. Вы хотите, чтобы за один день целая система резко стала идеально работать? Люди всё равно будут ошибаться. Ошибки судей всё равно будут, но вопрос, будут ли они критическими, будут ли исправляться с VAR и так далее.
Даже сам Митрофанов не смог дать развёрнутого, а главное положительного ответа о пользе ЭСК и, что примечательно сам себя спрашивает об этом и не находит ответа. Напрашивается вывод либо ликвидировать горе-комиссию, либо уйти в отставку руководству отвечающему за её работу Мажичу с Каманцевым, а может и самому Митрофанову. Но боюсь все останутся на своих местах и всё будет по прежнему. Все эти скандалы часть футбольной жизни и чем больше шуму, тем больше к нему интереса и внимания.
Болейте за своих, а не против чужих!
Даже сам Митрофанов не смог дать развёрнутого, а главное положительного ответа о пользе ЭСК и, что примечательно сам себя спрашивает об этом и не находит ответа. Напрашивается вывод либо ликвидировать горе-комиссию, либо уйти в отставку руководству отвечающему за её работу Мажичу с Каманцевым, а может и самому Митрофанову. Но боюсь все останутся на своих местах и всё будет по прежнему. Все эти скандалы часть футбольной жизни и чем больше шуму, тем больше к нему интереса и внимания.
Болейте за своих, а не против чужих!