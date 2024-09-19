Гвардиола: «Я люблю Италию, но мне очень нравится в Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о своём будущем.

Я люблю Италию, но мне очень нравится здесь, в Англии. Я люблю английский футбол. Он фантастический. В Англии тебя оставляют в покое, чтобы ты мог заниматься своей работой. Такого больше нигде не бывает. «Манчестер Сити» — отличный клуб. Мне здесь очень хорошо.