Гвардиола: «Я люблю Италию, но мне очень нравится в Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о своём будущем.
Я люблю Италию, но мне очень нравится здесь, в Англии. Я люблю английский футбол. Он фантастический. В Англии тебя оставляют в покое, чтобы ты мог заниматься своей работой. Такого больше нигде не бывает. «Манчестер Сити» — отличный клуб. Мне здесь очень хорошо.
Да и в Германии ему работалось не очень, если вспомнить как на него давили, требуя придерживаться исторического футбола Баварии, без примесей испанской Барселоны.
Да и в Германии ему работалось не очень, если вспомнить как на него давили, требуя придерживаться исторического футбола Баварии, без примесей испанской Барселоны.
Но погодные условия уж точно получше в Италии чем на острове тем более для теплолюбивых испанцев))
А вообще с такими бабками можно везде устроится как дома))
Но погодные условия уж точно получше в Италии чем на острове тем более для теплолюбивых испанцев))
А вообще с такими бабками можно везде устроится как дома))