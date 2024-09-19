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Гвардиола: «Я люблю Италию, но мне очень нравится в Англии»

вчера, 18:14

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о своём будущем.

Я люблю Италию, но мне очень нравится здесь, в Англии. Я люблю английский футбол. Он фантастический. В Англии тебя оставляют в покое, чтобы ты мог заниматься своей работой. Такого больше нигде не бывает. «Манчестер Сити» — отличный клуб. Мне здесь очень хорошо.

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FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 04:36
Болонья 7-я команда Серии А по стоимости игроков, примерно 280 млн. евро.
В АПЛ 280 млн. евро стоит состав аутсайдера Саутгемптона, третьего по стоимости с конца лиги.
Лидеры Серии А с 700 млн. и 600 млн - Интер и Милан, в АПЛ по стоимости имеют аналоги - Тоттенхем и Ньюкасл. 5 и 6 место в АПЛ.
Такова теперь реальность - АПЛ это лига больших денег. Может ли Италия конкурировать с АПЛ? Неа.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:50
Да, подтверждаю на все 100000000000000000000000000%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Изумительная страна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но в Германии тоже неплохо, только климат тяжелый...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:06
Это понятно!)
Но погодные условия уж точно получше в Италии чем на острове тем более для теплолюбивых испанцев))
А вообще с такими бабками можно везде устроится как дома))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:04
В Италии есть дыры и похлеще Манчестера)...самая комфортная жизнь в Испании, а еще точнее в Каталонии и Пеп об этом знает)...только там ему столько платить уже не будут...
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:46
Да было бы интересно....
Capral
Capral
вчера в 18:25, ред.
Соглашусь, пожалуй, АПЛ - сильнейшая лига мира. Но много ли в Англии осталось настоящего английского футбола, ведь столько новых разных игроков и тренеров приезжало в Англию, со своими футбольными понятиями и взглядами. Столько разных стилей намешано в АПЛ, что от настоящего исторического английского футбола, вероятно, осталось немного. Италия - прекрасная страна, был там неделю, разделяю мнение Гварда, но его выбор более чем одобряю, настоящий тренер лучше чувствует себя в АПЛ, нежели в слабенькой Серии А.

Да и в Германии ему работалось не очень, если вспомнить как на него давили, требуя придерживаться исторического футбола Баварии, без примесей испанской Барселоны.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:18
вот уж тут не поспоришь!хотя хотелось бы Пепа увидеть на новом месте и стране
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:15
В Италии пожалуй комфортнее жить, но там нет МС))
Гость
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