Президент «Сьона» рассказал о большом количестве звонков от российских СМИ в связи с переходом российского полузащитника .

Я, должно быть, получил около пятидесяти. Российские журналисты, которые мне звонят, хотят знать историю трансфера. Они удивлены, хотя на самом деле… Они считают, что это хорошая отправная точка для того, чтобы увидеть, как Миранчук реализует свой потенциал в Западной Европе. Они видят талант близнецов больше в Антоне, чем в Алексее.

С помощью искусственного интеллекта российским журналистам даже удаётся заставить меня говорить по-русски, сохраняя при этом акцент. Я должен сказать, что это странно.