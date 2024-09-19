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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеШвейцария. Суперлига 2024/2025

Президент «Сьона»: «С помощью ИИ меня удаётся заставить говорить по-русски»

вчера, 13:45

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о большом количестве звонков от российских СМИ в связи с переходом российского полузащитника Антона Миранчука.

Я, должно быть, получил около пятидесяти. Российские журналисты, которые мне звонят, хотят знать историю трансфера. Они удивлены, хотя на самом деле… Они считают, что это хорошая отправная точка для того, чтобы увидеть, как Миранчук реализует свой потенциал в Западной Европе. Они видят талант близнецов больше в Антоне, чем в Алексее.

С помощью искусственного интеллекта российским журналистам даже удаётся заставить меня говорить по-русски, сохраняя при этом акцент. Я должен сказать, что это странно.

Также глава швейцарского клуба отверг сравнения россиянина с Марио Балотелли, выступавшим за команду в сезоне-2022/23, по итогам которого коллектив вылетел во второй по силе дивизион.

Проблема Балотелли была в Балотелли. Там совсем другое. Антон хочет приспособиться. Хотя он уже владеет английским, скоро начнёт уроки французского.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:13
"Старушка Европа" , да и "Новый свет" начинают открывать для себя феномен братьев Миранчуков...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:08
Скоро заговоришь
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:52
Учи русский язык, скоро все переобуетесь...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:49
Скоро выучишь нецензурные слова, результаты заставят
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