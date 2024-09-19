Президент «Сьона»: «С помощью ИИ меня удаётся заставить говорить по-русски»

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о большом количестве звонков от российских СМИ в связи с переходом российского полузащитника Антона Миранчука.
Я, должно быть, получил около пятидесяти. Российские журналисты, которые мне звонят, хотят знать историю трансфера. Они удивлены, хотя на самом деле… Они считают, что это хорошая отправная точка для того, чтобы увидеть, как Миранчук реализует свой потенциал в Западной Европе. Они видят талант близнецов больше в Антоне, чем в Алексее.
С помощью искусственного интеллекта российским журналистам даже удаётся заставить меня говорить по-русски, сохраняя при этом акцент. Я должен сказать, что это странно.
Также глава швейцарского клуба отверг сравнения россиянина с Марио Балотелли, выступавшим за команду в сезоне-2022/23, по итогам которого коллектив вылетел во второй по силе дивизион.
Проблема Балотелли была в Балотелли. Там совсем другое. Антон хочет приспособиться. Хотя он уже владеет английским, скоро начнёт уроки французского.
https://youtu.be/q0E5TDk7RDY