«Матч ТВ» увеличит число трансляций игр Премьер-Лиги на федеральном канале

Перед началом нынешнего сезона РПЛ согласовала увеличение числа трансляций матчей на федеральном канале «Матч ТВ».
Количество поединков на «Матч ТВ» увеличено на 15 трансляций, общее число за сезон составит 75.
Данное соглашение пересмотрено в связи с тем, что на этом телеканале в прошлом сезоне транслировалось более 60 матчей в сезон, как предусмотрено соглашением.
Отмечается, что дополнительные средства лига и клубы получат от одного из спонсоров РПЛ, который за счет большего числа трансляций получает больше рекламы.
Контракт «Матч ТВ» с РПЛ рассчитан до 2026 года.
Дико извиняюсь, Мастер, что вмешиваюсь в ваш спор, но вы неправы. Центральный матч восьмого тура ЦСКА с чемпионом транслировали по общедоступному федеральному каналу Матч-ТВ с 15-30 до 18-55. В достоверности этой информации вы можете убедиться лично на официальном сайте канала.
Болейте за своих, а не против чужих!
Дико извиняюсь, Мастер, что вмешиваюсь в ваш спор, но вы неправы. Центральный матч восьмого тура ЦСКА с чемпионом транслировали по общедоступному федеральному каналу Матч-ТВ с 15-30 до 18-55. В достоверности этой информации вы можете убедиться лично на официальном сайте канала.
Болейте за своих, а не против чужих!