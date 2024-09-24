«Матч ТВ» увеличит число трансляций игр Премьер-Лиги на федеральном канале

1727191267

вчера, 18:21

Перед началом нынешнего сезона РПЛ согласовала увеличение числа трансляций матчей на федеральном канале «Матч ТВ».

Количество поединков на «Матч ТВ» увеличено на 15 трансляций, общее число за сезон составит 75.

Данное соглашение пересмотрено в связи с тем, что на этом телеканале в прошлом сезоне транслировалось более 60 матчей в сезон, как предусмотрено соглашением.

Отмечается, что дополнительные средства лига и клубы получат от одного из спонсоров РПЛ , который за счет большего числа трансляций получает больше рекламы.