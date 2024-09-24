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«Матч ТВ» увеличит число трансляций игр Премьер-Лиги на федеральном канале

вчера, 18:21

Перед началом нынешнего сезона РПЛ согласовала увеличение числа трансляций матчей на федеральном канале «Матч ТВ».

Количество поединков на «Матч ТВ» увеличено на 15 трансляций, общее число за сезон составит 75.

Данное соглашение пересмотрено в связи с тем, что на этом телеканале в прошлом сезоне транслировалось более 60 матчей в сезон, как предусмотрено соглашением.

Отмечается, что дополнительные средства лига и клубы получат от одного из спонсоров РПЛ, который за счет большего числа трансляций получает больше рекламы.

Контракт «Матч ТВ» с РПЛ рассчитан до 2026 года.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 08:30
75 из 450😡🤦🏻‍♂️
Просто нет слов. 16 сраных процентов.
А еще на стадион только с фан айди.
Отлично они популяризируют футбол в стране
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 03:29
все лирика,я хочу знать как ответил арбитр за неправильное удаление игрока динамо в матче со спартаком,пусть хоть раз ответят.
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
удачи) друзья,кому не лень посмотрите и оцените мою статью про цска) она находится в рубрике,где ловчем рассуждал про цска,точно не скажу толи вчера,толи позавчера) спасибо за внимание)
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Этого не помню, но не удивлён, так переживали тогда неудачи игроки, не как сейчас Зобнину "по барабану", ответственные люди тогда были, понимали что на них вся страна смотрит и за честь и совесть играли. Ладно, думаю админы не в восторге уже от нашего флуда, предлагаю потихоньку заканчивать беседу. Было приятно поболтать, благодарю за воспоминания и желаю только побед и красивого футбола)))
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:47
насколько я помню у фили даже с психикой что то не так пошло и первое время романцев его в запасе держал
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
Увы и ах, но это не Украина, это к сожалению Сашка забросил в свои ворота совсем необязательный мяч, перегорел видимо от такой ответственности. Нужна была только победа, а сыграли в итоге 1:1 и не прошли, как вчера было)
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:44
я помню этот матч,но после него украина нам все испортила,насколько я помню они тоже не попали,а вышла франция и стала чемпионом европы)
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
Я был ещё малой и вне себя от переживаний прыгал по всей кваритре во время этого матча, вся семья в шоке была, сначала мы повели 1:0 а потом Французы 2:1, ну а потом Панов два мяча в ворот тогдашних чемпионов мира положил. Это были те ещё качели с валидолом)
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 22:41
помню как шева опозорил филю) я тогда в гостинице матч смотрел, на сколько я помню мы не прошли на чемпионат европы из за этого гола
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:38
я помню панов 3-й забил) а с арсеналом я тогда служил не до футбола было,хотя краем глаза видел
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:37, ред.
Про самые яркие воспоминания тоже пару слов тогда: Франция Россия 2:3, Спартак - Арсенал 4:1, но и там и там потом всё было весьма печально, и заброс Филимоновым мяча в свои ворота тоже отлично помню.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 22:33
у меня было 2 суперсчастливых дня в футболе я наверно даже года не вспомню,первый когда цска в начале 90-х был внизу турнирной таблицы поменяли тренера по мойму долматов пришел и поперли вверх и тут игра со спартаком,я пошел в лужники что бы поддержать и тут чудо цска уничтожил спартак 4-1 обойти не получилось,но попали в лигу чемпионов со 2-го места,но был переходный турнир и попали на барселону и все похоронили и первый матч дома 0-0 выезд проигрываем 0-2 и тут началась карусель цска выиграл 3-2 я был самым счастливым,а после 6 поражений в группе и счастье улетучилось)
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
Арсенал, Байер, Болонья навсегда, играл за неё в ФИФУ, в Испании никто, Бордо, Марсель и Лион, Аякс, Спарта Прага, Партизан, Олимпиакос, Галатасарай. Ну да, нафлудили прилично не по теме новостной повестки)))
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:24
а мне в англии тоттенхем нравится) в германии боруссия,в италии милан,в испании реал, во франции монако, в нидерландах эйндховен и т д просто кому какое дело) я думаю это никому не интересно)
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:21, ред.
Ну вот типа того, по тому же принципу мне симпатичнее Юнайтед чем Сити, потому что это детство) а в 88м мне был 1 год, что я понимал тогда?)
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:20
я далеко не молод и у меня другие воспоминания,я впервые смотрел че в 88 году был очень мелким,но гол ван бастена мне в мозг врезался в ворота дасаева и ван бастен был кумиром всего моего детства)
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Я не сказал бы что я их люблю за это, просто с ними у меня связаны приятные воспоминания из детства, это явление скорее на уровне чувств, а не логики. Факел же с Крыльями Советов не вызывают сейчас у меня таких эмоций) А Акрон например, который всегда выигрываал у Спартака почему то вызывает симпатию. Логически я это вообще обосновать не смогу, ну только потому что они выбили из РПЛ бесячий Урал автобусный наверное
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:15
твоя логика мне немного не понятна) ну на то она и твоя) любить команду за то что она проигрывала черт знает когда спартаку,это что то новое)
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:13
Байер Леверкузен помню ещё по играм со Спартаком Романцева в Лиге чемпионов, они нам всегда проигрывали поэтому у меня отложилось приятное впечатление об этой команде и я всегда рад её победам над всем другими соперниками))))
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:10
последнее мое сообщение,вообще шутка была) мне плевать в какой лиге кто играет) для меня в бундеслиге есть лве команды которые интересны это бавария и боруссия д ну последнее время еще байером из леверкузена стал интересоваться и если они между собой играть не будут,мне эти матчи не интересны
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:06
Не вижу необходимости так напрягаться, в контексте данной беседы это не несёт какого то смысла определяющего, главное что такие команды есть и иногда они играют между собой. Авось когда будут играть вспомню нашу милую беседу и решу глянуть)
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:02
а я то думал ты пример конкретного матча в пример ставил))) ай-я яй)))
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 22:00
Я в этом не уверен, это просто как пример, хотя щас смотрел обзор бундес лиги и по моему он там был)
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:59
если честно я знаю айнтрахт который на майне) то что майнц вообще играет в бундеслиге сейчас,я от тебя узнал)))
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Ну вот я ещё раз говорю что мы все разные, у нас разные предпочтения, я могу как раз заинтересоваться например матчем Майнца и Айнтрахта именно потому что это не топы и я их никогда не видел до этого, проникнуться антуражем трибун на матче вечных середняков и аутсайдеров, тем более там стадионы битком везде. Так что публика на всё найдётся. Да и всем всё равно угодить не возможно
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:52
я например болею за милан уже много лет если цска не брать) и с удовольствием посмотрел дерби интер-милан)при этом если милан будет играть образно говоря с вероной я смотреть не буду,это я к тому что зарубежные матчи надо показывать но значимые
Bad Listener
Bad Listener ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 21:49, ред.
Ну на вкус и цвет, я люблю когда точность передач выше 60% и скорость игры при этом имеется, а то что они спокойны и с холодной головой так это игре только на руку. И вот например смотреть полуфиналы Лиги чемпионов было вполне себе эмоционально. Это ещё от какого то внутреннего состояния наверное зависит. У меня вот есть привычка всё равно за кого то болеть, и я люблю сенсации, поэтому болею всегда против фаворитов, это очень эмоционально, конечно не как матчи Спартака, но тоже ничего)
ЦКВД
ЦКВД ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:46
а вот тут я не соглашусь) извиняюсь конечно что влез,но пусть у нас качество футбола и хуже,но все же считаю что наши матчи такие как зенит-спартак,зенит-цска,цска-спартак,динамо-зенит и многие другие,если не по качеству футбола,то по эмоциональности,непримиримости команд,на много интереснее смотреть даже чем реал-барселона,условно говоря,хотя бывают и исключения, так и барселона с реалом 0-0 гоняли)
Bad Listener
Bad Listener ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Да хз, там футбол то покачественнее будет, поинтереснее, пофутбольнее чтоле, очень многие предпочитают смотреть футбол за качество игры, а не черепашьи бега в РПЛ. Когда какой нибуть Майнц с Айнтрахтом играю лучше чем наши топы типа Зенита и Спартака легко и переметнуться. Вот я например только матчи Спартака смотрю потому что болельщик, а если мне хочется футбол посмотреть просто то я лучше гляну АПЛ или Лигу чемпионов.
ЦКВД
ЦКВД ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:34
да я уже понял) я сам хотел посмотреть матч рубин-цска по тв) но понимаю что это матч середняков и надо дать возможность и клубам из провинции посмотреть свою команду)
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