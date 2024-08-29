«Матч ТВ» покажет игры сборной России с Вьетнамом и Таиландом

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вчера, 19:25

Матчи сборной России в товарищеском турнире в Юго-Восточной Азии в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября встретится с Таиландом. Обе игры пройдут в Ханое и начнутся в 16:00.

Трансляция на «Матч ТВ» стартует в 15:55. 5 сентября будет показана программа «Сборная России. Перед матчем», которая начнётся в 15:25. Она будет посвящена новостям из стана российской сборной и эксклюзивным материалам с тренировочного сбора.