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«Матч ТВ» покажет игры сборной России с Вьетнамом и Таиландом

вчера, 19:25

Матчи сборной России в товарищеском турнире в Юго-Восточной Азии в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября встретится с Таиландом. Обе игры пройдут в Ханое и начнутся в 16:00.

Трансляция на «Матч ТВ» стартует в 15:55. 5 сентября будет показана программа «Сборная России. Перед матчем», которая начнётся в 15:25. Она будет посвящена новостям из стана российской сборной и эксклюзивным материалам с тренировочного сбора.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:44
много лет мы мечтали об этом
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:48
Американцы окружили высоту в джунглях, где скрывались вьетнамские партизаны. Кричат:
— Вьетнамцы, сдавайтесь!
В ответ крик:
— Вьетнамцы не сдаются! Коноваленко, снаряд!
3e23gf6jemh5
3e23gf6jemh5
вчера в 22:14
Чем больше показывают всякого футбола, тем лучше
wbubt78gtck5
wbubt78gtck5 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:55
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:43
    Счастье же какое привалило, откуда не ждёшь ☝️😜
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:34
    Ну слава Богу, посмотрим настоящий футбол наконец. А то все Ла Лига, серия А и прочий примитивизм.
    Сп62
    Сп62 ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 20:35
    Первое - не всем дано. Остаётся второе.
    adekvat
    adekvat ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 20:34
    На страны еще можно посмотреть, но на их команды совсем смотреть не хочется.
    Сп62
    Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:26, ред.
    Интересно будет посмотреть и на южные команды из весьма эксклюзивных стран.
    drug01
    drug01
    вчера в 20:14
    Очень хорошо, будем болеть за наших!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 19:47
    А это что, обязательно?
    Лучше бы игры РПЛ показывали.
    Хотя, смотреть буду,
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:40
    Интересно будет посмотреть, какая у нас сборная, на данный момент, при данных обстоятельствах)
    6txmxkyy93kb
    6txmxkyy93kb
    вчера в 19:32
    Такие матчи обязательно нужно показывать.
    Гость
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