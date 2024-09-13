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Вышел трейлер фильма «Федя. Народный футболист» о Черенкове

вчера, 11:29

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа, опубликовал трейлер фильма «Федя. Народный футболист», посвящённый бывшему полузащитнику московского «Спартака» Фёдору Черенкову.

Картина выйдет в прокат 31 октября. Режиссёром выступил Николай Акелькин. Главную роль исполнил Станислав Румянцев, также на экране появятся актёры Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Александр Носик, Борис Каморзин, Владимир Гуськов, Дмитрий Белоцерковский и другие.

4 октября исполнится ровно 10 лет со дня смерти Черенкова.

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Все комментарии
6477kuhkedd9
6477kuhkedd9
вчера в 12:10
Это надо будет обязательно посмотреть
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:06
Похоже, что нас ждёт очередная типовая шняга.
На реализацию таких проектов должен быть объявлен конкурс, логичным заказчиком вижу РФС. Всё-таки Черенков величина не только спартаковская.
Брулин
Брулин
вчера в 11:42
Министр спорта РФ Дегтярев о призе имени Черенкова: «Футболисты в Год семьи являются примером для миллионов. Важны критерии – чтобы кроме верности родине и клубу был крепкий и многодетный семьянин»
Гость
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