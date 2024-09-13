Вышел трейлер фильма «Федя. Народный футболист» о Черенкове

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вчера, 11:29

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа, опубликовал трейлер фильма «Федя. Народный футболист», посвящённый бывшему полузащитнику московского «Спартака» .

Картина выйдет в прокат 31 октября. Режиссёром выступил Николай Акелькин. Главную роль исполнил Станислав Румянцев, также на экране появятся актёры Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Александр Носик, Борис Каморзин, Владимир Гуськов, Дмитрий Белоцерковский и другие.

4 октября исполнится ровно 10 лет со дня смерти Черенкова.