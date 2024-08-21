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Марков рассказал, почему не смотрит экспертные программы о футболе

вчера, 12:39

Нападающий «Факела» Евгений Марков ответил на вопрос о причинах, по которым он не смотрит экспертные программы о футболе.

Смотрю ли программы экспертов, как они разбирают игры? Нет, вообще ни в коем случае! У меня в принципе много забот в жизни, двое детей, семья. Интересуюсь футболом в нашей команде. Часто смотрю Испанию, Англию, почти всю Италию. Но экспертное мнение меня не очень интересует.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 17:02
Я вообще не понимаю,какой чудила придумал идиотские разборки игр после игры и часовую болтовню до?Наше телевидение-это сплошной дурдом,а уж Матч ТВ в особенности.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:14
Марков рассказал, почему не смотрит экспертные программы о футболе
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1386993/markov-evgeniy-fakel 21.08.2024

- Ну и дурак. Если ты играешь в футбол, и твою игру оценивают, и "разбирают на запчасти" - ты должен это смотреть! Что бы знать - где и что надо исправить. Как свою игру сделать лучше!
- А так.. Ну что это - мы "79.лись" в 5 матчах подряд. Всё нормально. У меня дети и жена - я поехал на дачу...
- И после таких слов они хотят, чтобы их уважали? Да хрена с два! Только отвращение... Бабки получил по контракту, и на дачу, на море, и т.п. У нас семейные проблемы... А у кого их нет??? Семейные проблемы есть в каждой семье. Но мы-то свою работу делаем! И у вас в квартирах, и домах есть и газ, и свет, и тепло... Мы-то работаем.
- Может и вам уже пора начать свою работу делать?...
ewjtcd79na4f
ewjtcd79na4f
вчера в 19:10
Как можно смотреть программу, где эксперты Новосельцев и Григорян. Что они могут хорошего сказать, ничего нигде не добившись.
Capral
Capral
вчера в 15:38
Байкал.

Вот как раз, про зарубежные страны и не надо. Не знаю, как в других странах, но у нас- достаточно квалифицированные эксперты, комментаторы, всегда- всё по делу и по существу.

А насчет Мостового, достаточно- его "человека с остановки", чтобы понять, что он неплохо видит на расстоянии...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:33
Я тоже никогда ни смотрю....
Это как слушать после увиденного фильма чьё то мнение о нём....сколько людей столько мнений... всё равно все при своих...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:20
Ну, теперь Александра Мостового в студию...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:17, ред.
Что у нас в России, что в другой любой другой зарубежной стране смотреть программы с якобы "экспертами" себя неуважать.
С одной стороны смотришь, вроде известный футболист и вроде должен разбираться во всех тонкостях, а несёт полный бред.
Кстати 99% футболистов не знают правил и как к их мнению после этого можно прислушиваться?
Я лично футбол смотрю, а брехню от "экспертов" стараюсь пропускать.
А если и услышу, то диву даюсь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:14
МолодЕц. Там такие эксперты сидят, что воротит от одного их вида и произносимых ими заумных речей. Хотя, кому как... Кого - то от экрана не оторвёшь. Дело вкуса.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:04
Марков, ещё скажи, что книги читаешь...
Не того ты уровня игрок, чтобы считать твоё мнение очень авторитетным. Кстати, в России много хороших футбольных экспертов. Хотя некоторые даже не слышали о тебе...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:00
Эх... были бы еще на ТВ профессиональные эксперты, то можно было бы и смотреть и прислушиваться к советам.... а так.... бла бла ни о чем.
Capral
Capral
вчера в 12:58
Правильно сказал. И кого слушать, каких экспертов- которые без трусов ходят в студию или которые орут как умалишенные. Правильно Марков сказал. Единственное, в чем несогласен, что он смотрит итальянский футбол, то-есть, футбол, который опозорился на ЧЕ, а в Серии А, чемпион определяется после 1-го круга...
А так, да- всё верно сказал.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:53
Футбольный авторитет... нагловатый немного...
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