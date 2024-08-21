Марков рассказал, почему не смотрит экспертные программы о футболе

Нападающий «Факела» Евгений Марков ответил на вопрос о причинах, по которым он не смотрит экспертные программы о футболе.
Смотрю ли программы экспертов, как они разбирают игры? Нет, вообще ни в коем случае! У меня в принципе много забот в жизни, двое детей, семья. Интересуюсь футболом в нашей команде. Часто смотрю Испанию, Англию, почти всю Италию. Но экспертное мнение меня не очень интересует.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1386993/markov-evgeniy-fakel 21.08.2024
- Ну и дурак. Если ты играешь в футбол, и твою игру оценивают, и "разбирают на запчасти" - ты должен это смотреть! Что бы знать - где и что надо исправить. Как свою игру сделать лучше!
- А так.. Ну что это - мы "79.лись" в 5 матчах подряд. Всё нормально. У меня дети и жена - я поехал на дачу...
- И после таких слов они хотят, чтобы их уважали? Да хрена с два! Только отвращение... Бабки получил по контракту, и на дачу, на море, и т.п. У нас семейные проблемы... А у кого их нет??? Семейные проблемы есть в каждой семье. Но мы-то свою работу делаем! И у вас в квартирах, и домах есть и газ, и свет, и тепло... Мы-то работаем.
- Может и вам уже пора начать свою работу делать?...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1386993/markov-evgeniy-fakel 21.08.2024
- Ну и дурак. Если ты играешь в футбол, и твою игру оценивают, и "разбирают на запчасти" - ты должен это смотреть! Что бы знать - где и что надо исправить. Как свою игру сделать лучше!
- А так.. Ну что это - мы "79.лись" в 5 матчах подряд. Всё нормально. У меня дети и жена - я поехал на дачу...
- И после таких слов они хотят, чтобы их уважали? Да хрена с два! Только отвращение... Бабки получил по контракту, и на дачу, на море, и т.п. У нас семейные проблемы... А у кого их нет??? Семейные проблемы есть в каждой семье. Но мы-то свою работу делаем! И у вас в квартирах, и домах есть и газ, и свет, и тепло... Мы-то работаем.
- Может и вам уже пора начать свою работу делать?...
Вот как раз, про зарубежные страны и не надо. Не знаю, как в других странах, но у нас- достаточно квалифицированные эксперты, комментаторы, всегда- всё по делу и по существу.
А насчет Мостового, достаточно- его "человека с остановки", чтобы понять, что он неплохо видит на расстоянии...
Вот как раз, про зарубежные страны и не надо. Не знаю, как в других странах, но у нас- достаточно квалифицированные эксперты, комментаторы, всегда- всё по делу и по существу.
А насчет Мостового, достаточно- его "человека с остановки", чтобы понять, что он неплохо видит на расстоянии...
Это как слушать после увиденного фильма чьё то мнение о нём....сколько людей столько мнений... всё равно все при своих...
Это как слушать после увиденного фильма чьё то мнение о нём....сколько людей столько мнений... всё равно все при своих...
С одной стороны смотришь, вроде известный футболист и вроде должен разбираться во всех тонкостях, а несёт полный бред.
Кстати 99% футболистов не знают правил и как к их мнению после этого можно прислушиваться?
Я лично футбол смотрю, а брехню от "экспертов" стараюсь пропускать.
А если и услышу, то диву даюсь.
С одной стороны смотришь, вроде известный футболист и вроде должен разбираться во всех тонкостях, а несёт полный бред.
Кстати 99% футболистов не знают правил и как к их мнению после этого можно прислушиваться?
Я лично футбол смотрю, а брехню от "экспертов" стараюсь пропускать.
А если и услышу, то диву даюсь.
Не того ты уровня игрок, чтобы считать твоё мнение очень авторитетным. Кстати, в России много хороших футбольных экспертов. Хотя некоторые даже не слышали о тебе...
Не того ты уровня игрок, чтобы считать твоё мнение очень авторитетным. Кстати, в России много хороших футбольных экспертов. Хотя некоторые даже не слышали о тебе...
А так, да- всё верно сказал.
А так, да- всё верно сказал.