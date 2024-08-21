Марков рассказал, почему не смотрит экспертные программы о футболе

Нападающий «Факела» ответил на вопрос о причинах, по которым он не смотрит экспертные программы о футболе.

Смотрю ли программы экспертов, как они разбирают игры? Нет, вообще ни в коем случае! У меня в принципе много забот в жизни, двое детей, семья. Интересуюсь футболом в нашей команде. Часто смотрю Испанию, Англию, почти всю Италию. Но экспертное мнение меня не очень интересует.