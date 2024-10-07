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Губернатор Самарской области сообщил о звонке капитана «Крыльев Советов»

вчера, 08:27

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о ситуации в «Крыльях Советов».

Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов». Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию.

Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, ещё и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики. С учётом большого количества вопросов и звонка Александра, соберёмся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками.

Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены.

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Все комментарии
pnww5tfn56cq
pnww5tfn56cq
вчера в 10:00
Любят у нас кидаться словами на пустом месте, а московским командам проигрываем не играя.
lotsman
lotsman ответ Anisovich (раскрыть)
вчера в 09:42
А чему удивляться? Клуб Крылья Советов существует давно, с 1942 года. Имеет свою историю, в российском футболе не новичок и не на задворках. В Самаре любят футбол и для своего региона, для своих болельщиков, Крылья являются легендарными.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 09:37
Осинькин хороший человек и тренер!Зря против него идут игроки и хотят слить.Хоть кого они не приведут,выше головы не прыгнут!
112910415
112910415
вчера в 09:16
сдал капитана ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:08
Интересно, капитан звонил по решению команды или сам по себе?...
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:07
Думал будет просить за Главного тренера, ведь судя по игре с Локомотивом в прошедшем туре, где ничем не уступали лидеру, было видно, что команде судьба наставника небезразлична. Но дело видать не в нём, проблема кроется гораздо глубже и скорее всего связана с финансированием клуба. Бюджет области не резиновый, чтобы тянуть два клуба в регионе, пусть второй и частный. Самара идёт по пути Краснодара, когда одновременно играли в РПЛ Кубань и Краснодар, итог все помнят. Думаю здесь тоже самое.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 08:56
А Химки ещё не стали легендарными? Ну вот как, квалифицировать подобные слова?
🤔🤔🤔
8kjfg3cphpzf
8kjfg3cphpzf
вчера в 08:54
Если область не в состоянии содержать команду, то нечего ее мучить.
Anisovich
Anisovich
вчера в 08:51
Уже и Крылья Советов легендарные, хорошо хоть не великие.
shlomo
shlomo
вчера в 08:47
Есть ощущение что команду просто хотят развалить....
zuevpfz4busg
zuevpfz4busg
вчера в 08:35
Хорошо когда капитан может общаться с руководством
Гость
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