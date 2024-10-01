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Билялетдинов объяснил, почему решил пройти стажировку в «Химках»

вчера, 09:49

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов ответил на вопрос источника о том, почему решил пройти стажировку в «Химках».

Я обратился к папе, он работает в «Химках». Подобрали дату. Как раз был цикл, смешанный с матчем Кубка — готовились к кубковой игре с «Локо». Видел, что они хотели и это у «Химок», в принципе, получилось в первом тайме. Но потом «Локомотив» включил вторую скорость и доминировал, забил много, выиграл 5:1.

Как общался с главным тренером «Химок» Артигой? Он испанец, но мы говорили по-английски, отлично друг друга поняли.

[Эта стажировка — часть обучения в Академии РФС]. Мы составляем в электронном виде конспект тренировочных занятий. Это всё заносится в портфолио. Там все работы, которые сделаны в течение года. Потом все они обсуждаются.

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Все комментарии
4r6wcucyujm9
4r6wcucyujm9
вчера в 10:26
Недалеко от дома + папа та работает. Зачем еще куда-то ехать?
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:05, ред.
Посмотрим, какой из Данияра получится тренер. Почему бы и не Химки для стажировки, особенно, если там работает его отец. Именно со слабого клуба надо и тренерскую деятельность начинать. Если сумеет поднять выше, хоть на несколько ступенек, значит и толк будет. А ещё лучше начинать работать помощником у сильного тренера.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:04, ред.
Тоже сначала подумал, что хочет превратить стажировку в настоящее "боевое крещение" (у клуба сейчас проблемы) , но нет - он честно сказал ," в клубе работает папа"...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:03
Конечно! А так у нас этих тренеров как собак не резаных развелось
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:57
Короче говоря из-за папы?
Гость
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