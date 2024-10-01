Билялетдинов объяснил, почему решил пройти стажировку в «Химках»

Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос источника о том, почему решил пройти стажировку в «Химках».

Я обратился к папе, он работает в «Химках». Подобрали дату. Как раз был цикл, смешанный с матчем Кубка — готовились к кубковой игре с «Локо». Видел, что они хотели и это у «Химок», в принципе, получилось в первом тайме. Но потом «Локомотив» включил вторую скорость и доминировал, забил много, выиграл 5:1.

Как общался с главным тренером «Химок» Артигой? Он испанец, но мы говорили по-английски, отлично друг друга поняли.