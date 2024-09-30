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Мостовой: «Должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные, наверное»

вчера, 15:51

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал источнику о предстоящей стажировке.

Мостовой проходит обучение на тренера с мая 2023 года. В группе с ним также занимаются Дмитрий Сычёв, Андрей Аршавин и Юрий Жирков.

У нас был разговор, с академией Российского футбольного союза (РФС) и «Спартаком» уже, по-моему, согласовано. Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное. Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком.

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Все комментарии
vz5v6bgnb3vn
vz5v6bgnb3vn
вчера в 17:45
Скоро на пенсию, а он еще даже стажироваться не начал.
grqsumq35yfd
grqsumq35yfd
вчера в 16:06
Мост всё никак места себе не найдёт
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:58
Учить этого человека бесполезно. Хорошего тренера из него не получится. Правда документы ему выдадут, Мостовой даже немного будет занимать чье-то место. Долго это продолжаться не сможет.
Гость
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