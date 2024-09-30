Мостовой: «Должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные, наверное»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал источнику о предстоящей стажировке.
Мостовой проходит обучение на тренера с мая 2023 года. В группе с ним также занимаются Дмитрий Сычёв, Андрей Аршавин и Юрий Жирков.
У нас был разговор, с академией Российского футбольного союза (РФС) и «Спартаком» уже, по-моему, согласовано. Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное. Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком.