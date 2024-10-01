«Динамо» согласовало с РФС минуту молчания в память о Добрынине перед дерби

Московское «Динамо» согласовало с Российским футбольным союзом проведение минуты молчания в память о народном артисте России Вячеславе Добрынине перед матчем Кубка России со «Спартаком». Об этом источнику сообщили в пресс-службе «бело-голубых».
1 октября стало известно о смерти Добрынина, который был болельщиком «Динамо». Композитору было 78 лет.
«Динамо» согласовало с РФС проведение минуты молчания в память о народном артисте России, нашем прославленном болельщике Вячеславе Добрынине на матче Кубка России со «Спартаком».