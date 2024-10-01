«Динамо» согласовало с РФС минуту молчания в память о Добрынине перед дерби

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вчера, 15:32

Московское «Динамо» согласовало с Российским футбольным союзом проведение минуты молчания в память о народном артисте России Вячеславе Добрынине перед матчем Кубка России со «Спартаком». Об этом источнику сообщили в пресс-службе «бело-голубых».

1 октября стало известно о смерти Добрынина, который был болельщиком «Динамо». Композитору было 78 лет.