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«Динамо» согласовало с РФС минуту молчания в память о Добрынине перед дерби

вчера, 15:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Московское «Динамо» согласовало с Российским футбольным союзом проведение минуты молчания в память о народном артисте России Вячеславе Добрынине перед матчем Кубка России со «Спартаком». Об этом источнику сообщили в пресс-службе «бело-голубых».

1 октября стало известно о смерти Добрынина, который был болельщиком «Динамо». Композитору было 78 лет.

«Динамо» согласовало с РФС проведение минуты молчания в память о народном артисте России, нашем прославленном болельщике Вячеславе Добрынине на матче Кубка России со «Спартаком».

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Источник: matchtv.ru
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