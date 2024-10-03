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Глушаков будет играть в Медиалиге

вчера, 21:56

Полузащитник Денис Глушаков будет выступать в Медиалиге.

Хавбек стал игроком СКА из Ростова-на-Дону. Футболист отметил, что остаётся частью «Химок».

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:25
Давайте ребята, пополняйте чемпионат новыми игроками.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 02:22
Так, чисто форму поддерживать.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:44, ред.
" Всё проходит. И это пройдёт"

Так было написано на наружной и внутренней сторонах кольца Соломона.
Вот и пришло время, когда ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ Денис Глушаков, на которого ещё буквально СЕМЬ ЛЕТ назад чуть ли НЕ МОЛИЛОСЬ подавляющее большинство КБ-болельщиков и фантиков, потихоньку заканчивает игроцкую карьеру...
Возраст - его не повернёшь вспять и не остановишь... (((
Желаю Денису здоровья, получать удовольствие самому от игр в медиалиге и доставлять своей игрой удовольствие и радость болельщикам своей новой команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
Ну хоть кому-то пригодился...
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:29
Они скорее всего хорошо знакомы думаю
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:56
Это частный клуб Васи Вакуленко - репера Басты. А Глушаков там будет клоуном в антрактах.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:26
В родные пенаты потянуло...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:24
После известия о том , что Денис будет выступать в Медиалиге , он всё же останется "не лучшей частью" Химок...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:03, ред.
Клуб наверное называется "Банщик"))
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