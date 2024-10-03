Глушаков будет играть в Медиалиге

Полузащитник Денис Глушаков будет выступать в Медиалиге.
Хавбек стал игроком СКА из Ростова-на-Дону. Футболист отметил, что остаётся частью «Химок».
Полузащитник Денис Глушаков будет выступать в Медиалиге.
Хавбек стал игроком СКА из Ростова-на-Дону. Футболист отметил, что остаётся частью «Химок».
Так было написано на наружной и внутренней сторонах кольца Соломона.
Вот и пришло время, когда ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ Денис Глушаков, на которого ещё буквально СЕМЬ ЛЕТ назад чуть ли НЕ МОЛИЛОСЬ подавляющее большинство КБ-болельщиков и фантиков, потихоньку заканчивает игроцкую карьеру...
Возраст - его не повернёшь вспять и не остановишь... (((
Желаю Денису здоровья, получать удовольствие самому от игр в медиалиге и доставлять своей игрой удовольствие и радость болельщикам своей новой команды.
Так было написано на наружной и внутренней сторонах кольца Соломона.
Вот и пришло время, когда ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ Денис Глушаков, на которого ещё буквально СЕМЬ ЛЕТ назад чуть ли НЕ МОЛИЛОСЬ подавляющее большинство КБ-болельщиков и фантиков, потихоньку заканчивает игроцкую карьеру...
Возраст - его не повернёшь вспять и не остановишь... (((
Желаю Денису здоровья, получать удовольствие самому от игр в медиалиге и доставлять своей игрой удовольствие и радость болельщикам своей новой команды.