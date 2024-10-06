Губерниев нанёс символический удар по мячу перед матчем «Локо» — «Крылья»

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сделал символический удар по мячу перед началом матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». На поле он вышел в футболке московского клуба со своей фамилией и номером 50.
Сегодня, 6 октября, Губерниеву исполнилось 50 лет.
надо уметь безостановочно с этим Он неплохо справляется, НО за
базаром,конечно надо следить, с Юбилеем,здоровья!!!
надо уметь безостановочно с этим Он неплохо справляется, НО за
базаром,конечно надо следить, с Юбилеем,здоровья!!!