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Губерниев нанёс символический удар по мячу перед матчем «Локо» — «Крылья»

вчера, 16:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сделал символический удар по мячу перед началом матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». На поле он вышел в футболке московского клуба со своей фамилией и номером 50.

Сегодня, 6 октября, Губерниеву исполнилось 50 лет.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:37
И даже после восхваления и пиара лгбтш-ной олимпиады его всё равно к народу подпускают?Позорище...
x9eu4g54wzdv
x9eu4g54wzdv
вчера в 19:42
Неужели не нашли более приличного человека?
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:40
Позвать губошлёпа так себе решение...
5rf7mf87684g
5rf7mf87684g
вчера в 17:12
С учётом двух его основных увлечений надо ему к юбилею присвоить почётное звание "Грёбаный биатлонист"
c3j8n2m48zem
c3j8n2m48zem
вчера в 17:02
Если его самого чуть перефразировать, то получится, что "тут надо Крылья обыгрывать, а у нас г-но с мячом в центральном круге"
shur
shur
вчера в 16:58
...при всех плюсах и больших минусах,ребятушки, балаболить тоже
надо уметь безостановочно с этим Он неплохо справляется, НО за
базаром,конечно надо следить, с Юбилеем,здоровья!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:55
Прочитав заголовок удивился - это когда же Димона к "Лику святых" приобщили - ан нет, это оказывается подарок на Юбилей сделали (надо сказать так себе подарок - на любителя)...)))
4ez2hz4yns8f
4ez2hz4yns8f
вчера в 16:49
Я очень хотел бы сделать ему самый нужный для него подарок - тугой толстый кляп
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:48
Безничейный Локо наверное опять выйдет на первое место....и будет очень благодарен Губерниеву...за победу...))
rb65egftr4td
rb65egftr4td
вчера в 16:44
Это наверняка в честь юбилея,а не от любви
Гость
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