Губерниев нанёс символический удар по мячу перед матчем «Локо» — «Крылья»

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вчера, 16:43

Российский телеведущий и спортивный комментатор сделал символический удар по мячу перед началом матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». На поле он вышел в футболке московского клуба со своей фамилией и номером 50.

Сегодня, 6 октября, Губерниеву исполнилось 50 лет.