Сычёв рассматривает три клуба Премьер-Лиги для прохождения стажировки

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вчера, 10:54

Бывший нападающий сборной России и нынешний президент омского «Иртыша» рассказал источнику, что рассматривает варианты в РПЛ для прохождения стажировки.

Сычёв начал учёбу на тренера в академии Российского футбольного союза ( РФС ) в мае 2023 года, в группе также находятся Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Юрий Жирков.