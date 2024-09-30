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Сычёв рассматривает три клуба Премьер-Лиги для прохождения стажировки

вчера, 10:54

Бывший нападающий сборной России и нынешний президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассказал источнику, что рассматривает варианты в РПЛ для прохождения стажировки.

Сычёв начал учёбу на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС) в мае 2023 года, в группе также находятся Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Юрий Жирков.

У нас финальная стадия обучения, осталось полтора месяца до выпуска, все материалы практически готовы, осталась стажировка. Сейчас есть три клуба РПЛ, которые я рассматриваю, но всё зависит от возможностей и календаря, чтобы не мешать тренировочному процессу, нужно также учитывать логистику и работу. В ближайшее время приму решение.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:46
Сомневаюсь, что Сычев станет хорошим тренером. Даже при трех клубах, готовых взять его к себе на стажировку. Ну ничего, пусть сам попробует на вкус и тогда принимает решение. Без футбола Дмитрий не останется.
Zola
Zola
вчера в 11:17
Даа, специалистов у нас много, а толку мало!
Guzhel
Guzhel
вчера в 11:16
На пенсию скоро пора, а он все стажируется.
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