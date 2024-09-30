Сычёв рассматривает три клуба Премьер-Лиги для прохождения стажировки

Бывший нападающий сборной России и нынешний президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассказал источнику, что рассматривает варианты в РПЛ для прохождения стажировки.
Сычёв начал учёбу на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС) в мае 2023 года, в группе также находятся Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Юрий Жирков.
У нас финальная стадия обучения, осталось полтора месяца до выпуска, все материалы практически готовы, осталась стажировка. Сейчас есть три клуба РПЛ, которые я рассматриваю, но всё зависит от возможностей и календаря, чтобы не мешать тренировочному процессу, нужно также учитывать логистику и работу. В ближайшее время приму решение.