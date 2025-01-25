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Адиев дал совет «Динамо» касательно усиления состава

сегодня, 12:48

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев поделился мнением относительно возможного усиления состава «Динамо». Ранее сообщалось, что «бело-голубые» хотят подписать Ивана Облякова у ЦСКА и Данила Глебова у «Ростова».

Даже при Бителло проблема «Динамо» была в центре поля. Им нужен такой футболист, как Глебов. Это однозначно. Чтобы развязать Фомину руки в центре поля и он больше занимался созидательной деятельностью. Думаю, что Глебов для «Динамо» должен быть трансфер № 1.

Обляков? Понятно, что с уходом Бителло нужен еще один креативный игрок. Не исключаю, что «Динамо» будет иметь виды на Облякова. Тем более, как-то Личка говорил, что он ему очень импонирует. Возможное приобретение и Глебова, и Облякова выглядит очень внушительно.

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Все комментарии
протон
протон ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 14:31
Покинул говорят по семейным обстоятельствам. Видимо, в Тереке поставили условия Адиеву. А в Казахстане он проделал хорошую работу, потерял в общем кресло там и тут. После поражения от Греции 0-5 возможно руководство сборной Казахстана поставила свой ультиматум тренеру
протон
протон
сегодня в 14:12
О какой команде идет речь? В ПЛ два клуба Динамо. Ведь не каждый читатель может по именам игроков определить. Понятно что это клуб из МСК но всё же.
dp948mt6n58u
dp948mt6n58u
сегодня в 12:52
А кто такой Адиев, что бы давать советы Динамо?
Да никто!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:51
Неплохой тренер,,, сорвали от казахов, и в Грозном не получилось...
Гость
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