Адиев дал совет «Динамо» касательно усиления состава

Бывший главный тренер «Ахмата» поделился мнением относительно возможного усиления состава «Динамо». Ранее сообщалось, что «бело-голубые» хотят подписать Ивана Облякова у ЦСКА и Данила Глебова у «Ростова».

Даже при Бителло проблема «Динамо» была в центре поля. Им нужен такой футболист, как Глебов. Это однозначно. Чтобы развязать Фомину руки в центре поля и он больше занимался созидательной деятельностью. Думаю, что Глебов для «Динамо» должен быть трансфер № 1.

Обляков? Понятно, что с уходом Бителло нужен еще один креативный игрок. Не исключаю, что «Динамо» будет иметь виды на Облякова. Тем более, как-то Личка говорил, что он ему очень импонирует. Возможное приобретение и Глебова, и Облякова выглядит очень внушительно.