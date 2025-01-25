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Осипов: «Мой главный талант в том, что у меня нет таланта»

сегодня, 08:50

Полузащитник «Балтики» Александр Осипов рассказал, что помогло ему пробиться в профессиональный футбол.

Выделялся ли я среди всех в детстве? Не могу так сказать, потому что были ребята, которые выделились намного больше. Я еще играл в защите, а были нападающие, которые четверых-пятерых обыгрывали и забивали, а ты думал — это Марадона просто. Я всегда выделялся дисциплиной, ведением единоборств. Дети в этом возрасте не любят идти в стык, убирают ноги. Я был не из таких, я шел до конца с ногами-руками. В этом было мое преимущество. Кому-то дана скорость, кому-то удар, другим техника, мой главный талант в том, что у меня нет таланта. Чисто за счет работоспособности старался себя вытягивать.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:50
Бесспорно. Однозначно. Постулат.
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:37
Добра Вам!А сколько же мне надо начеркать до вип чтобы Вам понравилось и Вы выдали его??)))
bkqqje97dczh
bkqqje97dczh
сегодня в 10:54
Хорошо сказал, парень работоспособный, побольше таких
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:57
Самокритичная , трезвая оценка своих возможностей - это тоже не мало.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 09:46
Таким талантом почти все футболисты РПЛ обладают.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:33
Понятно, что трудяга и старателен, частично везение что без серьезных травм. Но талант - слово то слишком "громкое" в его случае.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 09:31
Спасибо!
112910415
112910415
сегодня в 09:19
понятно
упорно работая, человек может достигнуть весьма хорошего уровня !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:18
Доброе утро.

Выдали на полгода за 2000 комментариев с момента последней выдачи VIP-статуса.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:08
Кстати, Доброго дня Администрации, а как дела обстоят с моим vip!?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:07
Думаю работоспособность это тоже своего рода талант
Гость
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